«Удмуртэнерго» продолжает работу по снижению коммерческих потерь электроэнергии в регионе

Одной из ее важнейших составляющих является совместная деятельность с Управлением федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике.

Глазов. Удмуртия. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Удмуртэнерго» ведет планомерную работу, направленную на снижение коммерческих потерь электроэнергии. Одной из ее важнейших составляющих является совместная деятельность с Управлением федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике. Очередные рейды по взысканию задолженности прошли в Глазовском районе Удмуртии.

Энергетики и судебные приставы совместно выезжали к должникам за электроэнергию, проживающим в деревнях Азамай, Шудзя, Педоново, Омутница, Качкашур и Солдырь. В результате 11 жителям этих населенных пунктов суды вынесли решения о взыскании средств в пользу ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Общая сумма задолженности по этим делам превысила 450 тыс. рублей.

Так, двумя решениями мирового судьи Глазовского района жительница деревни Шудзя за долги по электроэнергии обязана выплатить Удмуртэнерго 92,7 тыс. рублей. После беседы с представителями власти женщина обязалась погасить задолженность в рассрочку с ежемесячным вычетом из заработной платы.

Всего за первые шесть месяцев 2017 года на принудительное исполнение в службу судебных приставов и банки было передано 59 исполнительных листов в отношении должников-физических лиц на общую сумму 1,73 млн рублей.

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем, в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 года в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности. Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах привлекаются сотрудники регионального УМВД России. Материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.

Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

МРСК Центра и Приволжья намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями. Энергетики призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону контакт-центра: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).