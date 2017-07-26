  • $ 59.66 ↑
  • € 69.47 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Пожар на Малиновой горе и веселый клип о любви от Рогозина: что произошло минувшей ночью

      08:00, 26 июля, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 26 июля, 2017
      Яна Шамаева
      761
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#музыка\n#Дмитрий Рогозин\n#авария\n#Рогозин\n#Удмуртия\n#Картина дня
      Фото: vk.com ("Ижевск Где Гай Стоят", Илья Бакан)
      761
      0

      "Сусанин" рассказывает, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре среда, 26 июля, и в то время, как вы уже строите планы на приближающиеся выходные (а синоптики говорят, что они будут жаркими), вновь предлагаем вам познакомиться с событиями, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
      Малиновый пожар
      Пожар произошел на Малиновой горе в Ижевске. Фото происшествия опубликовали жители в города в группе "ИГГС" ВКонтакте. На снимках видно, что возгорание было сильным. Подробности инцидента пока не известны.
      iUuHCINl7ac.jpg
       
      Ночь ДТП
      Пока вы спали, в Ижевске случилось очень много небольших ДТП. Также очевидцы в "ИГГС" сообщили, что авария случилась на Сарапульском тракте.
       
      "Видел! Жуть! Но вроде все живы", - написал Александр Иванов.
      Еще одно ДТП житель Удмуртии запечатлел на видеорегистратор. На нем видно, как на дороге стоит "помятый" микроавтобус. Авария произошла в Игринском районе, около села Менил.
       
      Поперек дороги
      Возле "Малахита" по улице Удмуртской в Ижевске упало дерево. По словам автомобилистов, что из-за этого по территории невозможно проехать.
       
      Тайные таланты
      Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин написал песню о юношеской любви. Несмотря на то, что тема грустная, получилась она довольно веселой.
      У композиции про "Ленку-голую коленку" уже появился клип, сделанный из кадров популярных советских комедий. Рогозин опубликовал его в своем "Твиттере".

      Дмитрий Рогозин on Twitter

      По дороге на Байконур в самолёте набросал пару строк. Получилась весёлая песня о грустной истории https://t.co/kzpsMruMC0

      Ленка-енка

      Слова Д.Рогозина, музыка А.Ктитарева, видео М.Симоньян Веселая песня о грустной истории юношеской любви

       

      08:00, 26 июля, 2017
      Яна Шамаева
      761
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#музыка\n#Дмитрий Рогозин\n#авария\n#Рогозин\n#Удмуртия\n#Картина дня

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Смертельное ДТП на Сарапульском тракте: два человека скончались на месте

      21:05, 22 июля, 2017
      9696

      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      8878
      08:00, 25 июля, 2017

      Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства «Аптек Удмуртии» и «Фармации»

      8321
      10:39, 19 июля, 2017

      В Ижевске мужчина выбросил девушку из окна

      3555
      14:28, 19 июля, 2017

      Фото и видео эксклюзивной Lada Vesta SW Cross ижевского автозавода появились в соцсетях

      3200
      15:45, 20 июля, 2017

      В Санкт-Петербурге появились сугробы после града

      21:29, 22 июля, 2017
      1036

      Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве

      932
      14:19, 23 июля, 2017

      Госдума ввела курортный сбор в четырех регионах России

      870
      15:25, 19 июля, 2017

      В Приморье фото- и видеокамеры зафиксировали медведицу с рекордным количеством медвежат

      829
      09:10, 21 июля, 2017

      В Госдуме России одобрили введение запрета на бесплатный провоз багажа

      703
      10:20, 20 июля, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекли из склепа

      12:19, 21 июля, 2017
      1383

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      786
      11:20, 21 июля, 2017

      Facebook разрабатывает собственный модульный смартфон

      786
      15:30, 22 июля, 2017

      Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

      775
      23:40, 20 июля, 2017

      Британские подводники обнаружили ящик с золотом на затопленном немецком корабле

      774
      17:40, 23 июля, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Утро Сусанина 26 июля 2017

      Удмуртия в минуту: новые сроки сдачи моста через Каму и дорогая поездка по набережной

      25 июля, 2017

      Дорога в Нефтекамск

      25 июля, 2017