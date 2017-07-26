Пожар на Малиновой горе и веселый клип о любви от Рогозина: что произошло минувшей ночью

"Сусанин" рассказывает, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре среда, 26 июля, и в то время, как вы уже строите планы на приближающиеся выходные (а синоптики говорят, что они будут жаркими), вновь предлагаем вам познакомиться с событиями, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Малиновый пожар



Пожар произошел на Малиновой горе в Ижевске. Фото происшествия опубликовали жители в города в группе "ИГГС" ВКонтакте. На снимках видно, что возгорание было сильным. Подробности инцидента пока не известны.

Ночь ДТП

Пока вы спали, в Ижевске случилось очень много небольших ДТП. Также очевидцы в "ИГГС" сообщили, что авария случилась на Сарапульском тракте.

"Видел! Жуть! Но вроде все живы", - написал Александр Иванов.

Еще одно ДТП житель Удмуртии запечатлел на видеорегистратор. На нем видно, как на дороге стоит "помятый" микроавтобус. Авария произошла в Игринском районе, около села Менил.

Поперек дороги

Возле "Малахита" по улице Удмуртской в Ижевске упало дерево. По словам автомобилистов, что из-за этого по территории невозможно проехать.

Тайные таланты

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин написал песню о юношеской любви. Несмотря на то, что тема грустная, получилась она довольно веселой.

У композиции про "Ленку-голую коленку" уже появился клип, сделанный из кадров популярных советских комедий. Рогозин опубликовал его в своем "Твиттере".

Дмитрий Рогозин on Twitter По дороге на Байконур в самолёте набросал пару строк. Получилась весёлая песня о грустной истории https://t.co/kzpsMruMC0