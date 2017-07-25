Удмуртия в минуту: новые сроки сдачи моста через Каму и дорогая поездка по набережной

Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Срок сдачи моста через Каму в Удмуртии перенесли на сентябрь. Пока проезд по нему бесплатный. Пункты оплаты начнут работать с середины августа после проведения тестирования системы и обучения персонала. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

Дорогая поездка:

Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей. Такую сумму придется заплатить девушке за демонтаж и установку новых частей лестницы. Об этом рассказала глава администрации Первомайского района столицы Удмуртии.

Выдача кредиток:

Выдача кредитных карт в регионе выросла почти на 22%. Об этом сообщает Национального бюро кредитных историй. Жители Удмуртии за полгода воспользовались услугой 25941 раз.

Кубок России:

«Зенит-Ижевск» проведет кубковый матч против «Сокола» в Саратове. Об этом стало известно после проведения жеребьевки. Встреча состоится на стадионе «Локомотив» 7 августа в 19:00. Победитель пройдет в 1/32 (одну тридцать вторую) кубка страны.

Погода в регионе:

Жара вернется в Удмуртию в выходные. В тени воздух прогреется до 29 градусов. Среда и пятница в республике будут дождливыми. В последний рабочий день недели ожидается до +28 градусов.