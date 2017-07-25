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      Удмуртия в минуту: новые сроки сдачи моста через Каму и дорогая поездка по набережной

      17:52, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:52, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      132
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Камбарка\n#банки\n#кредиты\n#футбол\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#Зенит Ижевск\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
      132
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Срок сдачи моста через Каму в Удмуртии перенесли на сентябрь. Пока проезд по нему бесплатный. Пункты оплаты начнут работать с середины августа после проведения тестирования системы и обучения персонала. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

      Удмуртия в минуту: новые сроки сдачи моста через Каму и дорогая поездка по набережной

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Дорогая поездка:

      Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей. Такую сумму придется заплатить девушке за демонтаж и установку новых частей лестницы. Об этом рассказала глава администрации Первомайского района столицы Удмуртии.

      Выдача кредиток:

      Выдача кредитных карт в регионе выросла почти на 22%. Об этом сообщает Национального бюро кредитных историй. Жители Удмуртии за полгода воспользовались услугой 25941 раз.

      Кубок России:

      «Зенит-Ижевск» проведет кубковый матч против «Сокола» в Саратове. Об этом стало известно после проведения жеребьевки. Встреча состоится на стадионе «Локомотив» 7 августа в 19:00. Победитель пройдет в 1/32 (одну тридцать вторую) кубка страны.

      Погода в регионе:

      Жара вернется в Удмуртию в выходные. В тени воздух прогреется до 29 градусов. Среда и пятница в республике будут дождливыми. В последний рабочий день недели ожидается до +28 градусов.

      17:52, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      132
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Камбарка\n#банки\n#кредиты\n#футбол\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#Зенит Ижевск\n#Картина дня

       

       

       

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