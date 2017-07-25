Для большей наглядности сотрудники компании используют различные обучающие материалы: мультфильмы, видеоролики, плакаты, буклеты и другие пособия.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Удмуртэнерго познакомили детей с основами электробезопасности. Для большей наглядности сотрудники компании используют различные обучающие материалы: мультфильмы, видеоролики, плакаты, буклеты и другие пособия.

В период летних каникул в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» ведется активная работа по профилактике детского электротравматизма. Работники филиала - начальники районов электрических сетей, сотрудники службы производственного контроля и охраны труда регулярно проводят открытые уроки в пришкольных и загородных лагерях.

Подобные встречи охватывают, как правило, младшее и среднее школьное звено. Основная задача таких занятий состоит в том, чтобы в максимально доступной форме донести до детей основные правила электробезопасности.

На этот раз энергетики учили «электрической грамоте» ребят, которые отдыхают в санатории - профилактории «Энергетик». Мероприятие собрало более 50 человек. Ребятам объясняли, почему нельзя играть рядом с трансформаторными подстанциями и линиями электропередачи, как и на каком расстоянии правильно обходить оборванный провод, что такое предупреждающие знаки и как они выглядят и т.д.

«О том, что электричество может быть опасным, ребята должны знать с малых лет. Мало того, об этом нужно напоминать постоянно, так как детское любопытство порой не знает границ. Именно поэтому мы стараемся охватить как можно большее количество учреждений школьного и дополнительного образования. А со многими работаем постоянно. Приятно, когда дети узнают энергетиков, активно вспоминают навыки электробезопасности и даже помогают донести до своих знакомых и родителей эти жизненноважные правила поведения», - отметил заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала «Удмуртэнерго» Владислав Казанцев.

Напоминаем основные правила, которые помогут вам и вашим детям предотвратить случаи электротравматизма:

- Обращайте внимание на предупреждающие об опасности знаки, размещаемые на энергообъектах.

- Не влезайте на опоры линий электропередачи.

- Не подходите к лежащему на земле оборванному проводу ВЛ ближе, чем на 8 метров.

- Не сбивайте замки, не проникайте за ограждения, не открывайте двери трансформаторных будок, не прикасайтесь к электроустановкам.

- Вблизи ВЛ не устраивайте площадки для игр, не запускайте воздушных змеев, не влезайте на опоры, крыши домов и строений.

- Не подвергайте свою жизнь опасности, беспечно выбирая места для рыбалки рядом с линиями электропередачи или непосредственно под ними. Современные удилища изготовлены из материалов, которые являются отличными проводниками электрического тока. Поэтому будьте внимательными и осторожными, чтобы во время ловли не зацепить удочкой или леской электрические провода. Также нельзя проходить с разложенной удочкой под проводами линий электропередачи, так как при этом возникает опасность касания удилищем провода, что практически всегда влечет за собой смертельное поражение электрическим током.

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