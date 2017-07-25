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      Сотрудники Удмуртэнерго познакомили детей с основами электробезопасности

      11:48, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:48, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #дети\n#безопасность\n#Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия
      Фото: Удмуртэнерго
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      Для большей наглядности сотрудники компании используют различные обучающие материалы: мультфильмы, видеоролики, плакаты, буклеты и другие пособия.

      Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Удмуртэнерго познакомили детей с основами электробезопасности. Для большей наглядности сотрудники компании используют различные обучающие материалы: мультфильмы, видеоролики, плакаты, буклеты и другие пособия.

      В период летних каникул в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» ведется активная работа по профилактике детского электротравматизма. Работники филиала - начальники районов электрических сетей, сотрудники службы производственного контроля и охраны труда регулярно проводят открытые уроки в пришкольных и загородных лагерях.

      Подобные встречи охватывают, как правило, младшее и среднее школьное звено. Основная задача таких занятий состоит в том, чтобы в максимально доступной форме донести до детей основные правила электробезопасности.

      На этот раз энергетики учили «электрической грамоте» ребят, которые отдыхают в санатории - профилактории «Энергетик». Мероприятие собрало более 50 человек. Ребятам объясняли, почему нельзя играть рядом с трансформаторными подстанциями и линиями электропередачи, как и на каком расстоянии правильно обходить оборванный провод, что такое предупреждающие знаки и как они выглядят и т.д.

      «О том, что электричество может быть опасным, ребята должны знать с малых лет. Мало того, об этом нужно напоминать постоянно, так как детское любопытство порой не знает границ. Именно поэтому мы стараемся охватить как можно большее количество учреждений школьного и дополнительного образования. А со многими работаем постоянно. Приятно, когда дети узнают энергетиков, активно вспоминают навыки электробезопасности и даже помогают донести до своих знакомых и родителей эти жизненноважные правила поведения», - отметил заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала «Удмуртэнерго» Владислав Казанцев.

      Напоминаем основные правила, которые помогут вам и вашим детям предотвратить случаи электротравматизма:

      - Обращайте внимание на предупреждающие об опасности знаки, размещаемые на энергообъектах.

      - Не влезайте на опоры линий электропередачи.

      - Не подходите к лежащему на земле оборванному проводу ВЛ ближе, чем на 8 метров.

      - Не сбивайте замки, не проникайте за ограждения, не открывайте двери трансформаторных будок, не прикасайтесь к электроустановкам.

      - Вблизи ВЛ не устраивайте площадки для игр, не запускайте воздушных змеев, не влезайте на опоры, крыши домов и строений.

      - Не подвергайте свою жизнь опасности, беспечно выбирая места для рыбалки рядом с линиями электропередачи или непосредственно под ними. Современные удилища изготовлены из материалов, которые являются отличными проводниками электрического тока. Поэтому будьте внимательными и осторожными, чтобы во время ловли не зацепить удочкой или леской электрические провода. Также нельзя проходить с разложенной удочкой под проводами линий электропередачи, так как при этом возникает опасность касания удилищем провода, что практически всегда влечет за собой смертельное поражение электрическим током.

      Более подробная информация на сайте.

      11:48, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #дети\n#безопасность\n#Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия

       

       

       

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