Удмуртия в минуту: возвращение Воложки и задержание грабителя банков

Обзор самых важных и интересных событий региона в традиционной рубрике «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Грабителя банков задержали в Ижевске. Полиция полагает, что 36-летний мужчина виновен в нескольких нашумевших в столице Удмуртии ограблениях магазинов и банков. При задержании в его кармане нашли записку с угрозами и требованием передачи денег. Аналогичные послания передавались кассирам на местах совершенных грабежей.

Железнодорожный вокзал эвакуировали в Ижевске из-за ложного сообщения по электронной почте. Из здания эвакуировали 114 человек. Полтора часа на месте работали сотрудники полиции, территорию обследовали кинологи. Эвакуация не повлияла на график движения поездов.

В Индустриальном районе отключили от горячей воды 45 домов. Это связано с проводимыми Удмуртскими коммунальными системами гидравлическими испытаниями сетей горячего водоснабжения.

В Удмуртии сегодня ожидают сильные дожди. Администрация Ижевска предупреждает, что во время непогоды некоторые улицы города может затопить.

Теплоходы на Ижевском пруду снова будут ходить до Воложки. Для этого там возвели временную пристань. Ранее, маршруты теплоходов заканчивались на Соловьевских дачах, а старый причал закрыли из-за многочисленных трещин в сваях.

В Ижевске представят хиты короткометражного кино. Штаб городских проектов «Лифт» приглашает приобщиться к прекрасному с 1 по 29 августа каждый вторник. А с авторами некоторых картин можно будет пообщаться в режиме онлайн. Программа включает в себя серийные документальные фильмы и тематические альманахи, собранные из коротких картин.