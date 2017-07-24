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      Хиты короткометражного кино покажут в Ижевске

      11:35, 24 июля, 2017
      11:35, 24 июля, 2017
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      #культура\n#Ижевск\n#кино
      Фото: pixabay.com
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      Программа включает в себя серийные документальные фильмы и тематические альманахи, собранные из коротких картин.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске представят хиты короткометражного кино. Как сообщает штаб городских проектов «Лифт», приобщиться к прекрасному ижевчане смогут с 1 по 29 августа каждый вторник. После показа фильмов участники могут обсудить увиденное, поделиться впечатлениями. С авторами некоторых картин можно будет пообщаться в режиме онлайн,.

      Программа включает в себя серийные документальные фильмы и тематические альманахи, собранные из коротких картин.

      Программа показа:

      - 1 августа - АЛЬМАНАХ "CINEPROMO. ЧТО ТАКОЕ "НЕ ВЕЗЕТ"

      - 8 августа - АЛЬМАНАХ "CINEPROMO. ПРО ЛЮБОВЬ"

      - 15 августа - ТЕРИБЕРКА.LIVE

      - 22 августа - ДЕЛО ЖИЗНИ

      - 29 августа - УСЛЫШЬ МЕНЯ

      Подробное описание фильмов доступно на официальной странице мероприятия. Участие бесплатное. 

      11:35, 24 июля, 2017
      158
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      #культура\n#Ижевск\n#кино

       

       

       

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