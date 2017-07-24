Хиты короткометражного кино покажут в Ижевске

Программа включает в себя серийные документальные фильмы и тематические альманахи, собранные из коротких картин.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске представят хиты короткометражного кино. Как сообщает штаб городских проектов «Лифт», приобщиться к прекрасному ижевчане смогут с 1 по 29 августа каждый вторник. После показа фильмов участники могут обсудить увиденное, поделиться впечатлениями. С авторами некоторых картин можно будет пообщаться в режиме онлайн,.

Программа включает в себя серийные документальные фильмы и тематические альманахи, собранные из коротких картин.

Программа показа:

- 1 августа - АЛЬМАНАХ "CINEPROMO. ЧТО ТАКОЕ "НЕ ВЕЗЕТ"

- 8 августа - АЛЬМАНАХ "CINEPROMO. ПРО ЛЮБОВЬ"

- 15 августа - ТЕРИБЕРКА.LIVE

- 22 августа - ДЕЛО ЖИЗНИ

- 29 августа - УСЛЫШЬ МЕНЯ

Подробное описание фильмов доступно на официальной странице мероприятия. Участие бесплатное.