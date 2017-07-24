Пожар в Ижевске, смерь кота-мэра и новая книга Джорджа Мартина: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире минувшей ночью. В подборку вошли новости с дорог Ижевска, пожар на улице Удмуртская, смерть кота-мэра, новая книга Джорджа Мартина и предсказание Стивена Хокинга.

ДТП

Вечером, 23 июля, в Ижевске около 22:40 произошла авария на перекрестке улиц Удмуртская и Майская. Столкнулись «Рено Логан» и «Тойота Ленд Крузер». Как пишут в ИГГС, разыскиваются очевидцы и видеозапись момента ДТП.

Пожар

В Ижевске по адресу улица Удмуртская дом №300 вчера около 22:00 произошел пожар. Как пишут очевидцы происшествия в ИГГС, обошлось без пострадавших.

Напомним, что в июне 2017 года в этом доме сгорела квартира, и в пожаре пострадал один человек.

Человек пострадал на пожаре в Ижевске

Кот-Мэр

На Аляске умер кот по кличке Стаббс, которого местные жители еще в 1998 году неофициально избрали на пост мэра города. Об этом сообщают «Известия».

«Стаббс прожил 20 лет и 3 месяца. Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться поуютнее, урча часами на коленях», — рассказала семья Споунс, хозяева кота.

Последние годы жизни Стаббс провел, практически не выходя из дома и занимаясь воспитанием двух котят, которых подобрали его хозяева.

Лед и пламя

Создатель сериала «Игра престолов» Джордж Мартин пообещал выпустить новую книгу о Вестеросе в 2018 году. Об этом пишет «Лайф».

При этом пока неясно, будет ли это шестой роман из цикла «Песнь льда и пламени» или первый том хроники «Пламя и кровь».

«В последнее время я видел в СМИ странные сообщения. Даже не знаю, какая из рассказанных «журналистами» историй более абсурдна — та, в которой у меня книга давно написана, но по какой-то причине я её не выпускаю, или та, где у меня не написано ни одной страницы. Оба этих сообщения одинаково ложны», — написал Мартин.

По его словам, он всё ещё продолжает трудиться над очередной книгой.

«Я думаю, у вас будет книга от меня в 2018 году. Или, кто знает, даже две. Мальчик может мечтать», — добавил писатель.

Кислородные дожди и кипящие океаны

Известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил о том, что решение Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату в будущем способно обернуться проблемами для нашей планеты, пишет «Лайф».

Хокинг предрёк, что со временем Земля способна стать такой же «тепличной планетой», как Венера: на ней будут идти дожди из серной кислоты, океаны будут кипеть, а температура воздуха дойдёт до 250 градусов Цельсия.

«Изменение климата — одна из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся, и это то, что мы можем предотвратить, если будем действовать сейчас», — сказал учёный.

По мнению Хокинга, одним из возможных вариантов спасения человечества может стать колонизация других планет и спутника Земли Луны.