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      Пожар в Ижевске, смерь кота-мэра и новая книга Джорджа Мартина: что произошло минувшей ночью

      08:00, 24 июля, 2017
      08:00, 24 июля, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире минувшей ночью. В подборку вошли новости с дорог Ижевска, пожар на улице Удмуртская, смерть кота-мэра, новая книга Джорджа Мартина и предсказание Стивена Хокинга.

      ДТП

      Вечером, 23 июля, в Ижевске около 22:40 произошла авария на перекрестке улиц Удмуртская и Майская. Столкнулись «Рено Логан» и «Тойота Ленд Крузер». Как пишут в ИГГС, разыскиваются очевидцы и видеозапись момента ДТП.

       

      Пожар

      В Ижевске по адресу улица Удмуртская дом №300 вчера около 22:00 произошел пожар. Как пишут очевидцы происшествия в ИГГС, обошлось без пострадавших.

      Напомним, что в июне 2017 года в этом доме сгорела квартира, и в пожаре пострадал один человек.

      Человек пострадал на пожаре в Ижевске

      Кот-Мэр

      На Аляске умер кот по кличке Стаббс, которого местные жители еще в 1998 году неофициально избрали на пост мэра города. Об этом сообщают «Известия».

      «Стаббс прожил 20 лет и 3 месяца. Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться поуютнее, урча часами на коленях», — рассказала семья Споунс, хозяева кота.

      Последние годы жизни Стаббс провел, практически не выходя из дома и занимаясь воспитанием двух котят, которых подобрали его хозяева.

      Лед и пламя

      Создатель сериала «Игра престолов» Джордж Мартин пообещал выпустить новую книгу о Вестеросе в 2018 году. Об этом пишет «Лайф».

      При этом пока неясно, будет ли это шестой роман из цикла «Песнь льда и пламени» или первый том хроники «Пламя и кровь».

      «В последнее время я видел в СМИ странные сообщения. Даже не знаю, какая из рассказанных «журналистами» историй более абсурдна — та, в которой у меня книга давно написана, но по какой-то причине я её не выпускаю, или та, где у меня не написано ни одной страницы. Оба этих сообщения одинаково ложны», — написал Мартин.

      По его словам, он всё ещё продолжает трудиться над очередной книгой.

      «Я думаю, у вас будет книга от меня в 2018 году. Или, кто знает, даже две. Мальчик может мечтать», — добавил писатель.

      Кислородные дожди и кипящие океаны

      Известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил о том, что решение Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату в будущем способно обернуться проблемами для нашей планеты, пишет «Лайф».

      Хокинг предрёк, что со временем Земля способна стать такой же «тепличной планетой», как Венера: на ней будут идти дожди из серной кислоты, океаны будут кипеть, а температура воздуха дойдёт до 250 градусов Цельсия.

      «Изменение климата — одна из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся, и это то, что мы можем предотвратить, если будем действовать сейчас», — сказал учёный.

      По мнению Хокинга, одним из возможных вариантов спасения человечества может стать колонизация других планет и спутника Земли Луны.

      08:00, 24 июля, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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