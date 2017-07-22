Незаконную свалку обнаружили в Увинском районе

Твердые беловые отходы выкидывают на землю, которая предназначена для сельхозработ.

Ува. Удмуртия. Несанкционированную свалку обнаружили в Увинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура и Россельхознадзор провели проверку по данному факту в деревне Узей-Тукля и установили, что на землях сельскохозяйственного назначения перекрыт плодородный слой почвы твердыми бытовыми отходами.

По выявленным нарушениям в адрес главы муниципального образования «Поршур-Туклинское» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. Устранение нарушений закона взято на контроль прокуратурой района.