Мотоцикл «Kawasaki» арестовали у жителя Удмуртии за долг в 2 млн рублей

Должник взял кредит в банке, но не смог его вовремя погасить.

Ижевск. Удмуртия. У должника из Удмуртии арестовали мотоцикл «Кавасаки» за долг в 2 млн рублей . Как сообщает пресс-служба управления ФССП по республике, должник взял кредит в банке, но не смог его своевременно погасить.

Транспортное средство было выставлено на торги в Росимущество, но не было реализовано. Взыскатель согласился принять имущество в счёт погашения части задолженности.

А собственник автомобиля «Volkswagen Touareg» решил до торгов дело не доводить. На следующий же день после ареста и изъятия автомобиля, гражданин оплатил долг в размере 72 тыс. рублей.