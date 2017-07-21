Удмуртия в минуту: тройка в Совфед и уровень рождаемости в регионе

Обзор самых важных и интересных событий региона в традиционной рубрике «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил тройку кандидатов в Совет Федерации. В нее вошли Главный федеральный инспектор региона Дмитрий Мусин, олимпийский чемпион Иван Черезов и глава Россотрудничества Любовь Глебова. Об этом и других новостях в традиционной рубрике.

Список дорог:

В Росавтодоре утвердили список дорог, которые отремонтируют в Ижевске на сэкономленные на торгах деньги. Новый асфальт уложат на участках улиц Удмуртской и Пушкинской, а также на переулке Широком.

Столкновение автомобилей:

Несколько человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Удмуртии. Авария произошла в Малопургинском районе республики. Дорогу не поделили две легковушки и фургон.

Рождаемость в регионе:

Удмуртия поделила с Башкирией третью строчку в ПФО по уровню рождаемости. При этом показатель смертности в регионе на протяжении многих лет остаётся одним их самых низких в округе.

Начало сезона:

Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет сезон 9 сентября. Первые четыре игры «сталевары» проведут на домашнем льду. Дебютирует команда Сергея Душкина матчем с пензенским Дизелем. Затем в столицу Удмуртии приедет «Саров».