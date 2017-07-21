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      Удмуртия в минуту: тройка в Совфед и уровень рождаемости в регионе

      17:50, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:50, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      125
      0
      #ДТП\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#авария\n#Удмуртия\n#рождаемость\n#дороги Удмуртии\n#дорога\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
      125
      0

      Обзор самых важных и интересных событий региона в традиционной рубрике «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил тройку кандидатов в Совет Федерации. В нее вошли Главный федеральный инспектор региона Дмитрий Мусин, олимпийский чемпион Иван Черезов и глава Россотрудничества Любовь Глебова. Об этом и других новостях в традиционной рубрике.

      Удмуртия в минуту: тройка в Совфед и уровень рождаемости в регионе

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Список дорог:

      В Росавтодоре утвердили список дорог, которые отремонтируют в Ижевске на сэкономленные на торгах деньги. Новый асфальт уложат на участках улиц Удмуртской и Пушкинской, а также на переулке Широком.

      Столкновение автомобилей:

      Несколько человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Удмуртии. Авария произошла в Малопургинском районе республики. Дорогу не поделили две легковушки и фургон.

      Рождаемость в регионе:

      Удмуртия поделила с Башкирией третью строчку в ПФО по уровню рождаемости. При этом показатель смертности в регионе на протяжении многих лет остаётся одним их самых низких в округе.

      Начало сезона:

      Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет сезон 9 сентября. Первые четыре игры «сталевары» проведут на домашнем льду. Дебютирует команда Сергея Душкина матчем с пензенским Дизелем. Затем в столицу Удмуртии приедет «Саров».

      17:50, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      125
      0
      #ДТП\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#авария\n#Удмуртия\n#рождаемость\n#дороги Удмуртии\n#дорога\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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