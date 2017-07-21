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      В Удмуртии почти на 20 процентов снизилось количество преступлений

      15:10, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:10, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      83
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#происшествие
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      83
      0

      По словам руководителя следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимира Никешкина, уменьшилось количество убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, но на уровне прошлого года осталось число изнасилований.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии количество преступлений снизилось почти на 20 процентов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на руководителя следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимира Никешкина, уменьшилось количество убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, но на уровне прошлого года осталось число изнасилований.

      «Но удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений по-прежнему высок, к ним относится каждое пятое преступление. В текущем году сотрудниками ведомства расследованы дела о 60 убийствах, 143 преступлениях против половой свободы и неприкосновенности личности», - говорится в сообщении.

      Никешкин также отметил, что успешное применение новейших технико-криминалистических средств и научных достижений в экспертной деятельности позволило раскрыть не только вновь совершённые, но и преступления прошлых лет (50 таких преступлений).

      Всего в первом полугодии 2017 года следователями зарегистрировали более 5,5 тыс. сообщений о преступлениях, возбуждено 929 уголовных дел. В суд направлено - 702.

      15:10, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      83
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#происшествие

       

       

       

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