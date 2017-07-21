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      Начальника службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска пожурили за плохие дороги

      12:10, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:10, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      534
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus/Денис Давыдов
      534
      0

      В июне этого года из-за сильных осадков затопило улицы Ильфата Закирова, Карла Либкнехта и перекресток улиц Ленина и 40 лет Победы.

      Ижевск. Удмуртия. Начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ) Ижевска пожурили за плохие дороги. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в июне этого года из-за сильных осадков затопило улицы Ильфата Закирова, Карла Либкнехта и перекресток улиц Ленина и 40 лет Победы.

      «Движение по данным улицам как для пешеходов, так и для транспортных средств стало не только не безопасным, но и невозможным», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

      В соответствии с постановлением горадминистрации на СБиДХ возложены функции муниципального заказчика на ремонт, капремонт, реконструкцию, строительство и содержание ливневок, которые предназначены для отвода воды с дорог и тротуаров.

      По мнению сотрудников прокуратуры, возложенные обязанности служба исполняет ненадлежащим образом.

      «Заключенные учреждением муниципальные контракты на содержание объектов улично-дорожной сети должным образом подрядчиками не исполняются, их работа со стороны заказчика в лице СБиДХ не контролируется, что и стало причиной затопления», - уточнили в прокуратуре.

      В связи с этим прокурор Первомайского района внес в адрес главы администрации Ижевска представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения начальника службы благоустройства привлекли к дисциплинарной ответственности. 

      12:10, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      534
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия

       

       

       

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