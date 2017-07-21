Начальника службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска пожурили за плохие дороги

В июне этого года из-за сильных осадков затопило улицы Ильфата Закирова, Карла Либкнехта и перекресток улиц Ленина и 40 лет Победы.

Ижевск. Удмуртия. Начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ) Ижевска пожурили за плохие дороги. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в июне этого года из-за сильных осадков затопило улицы Ильфата Закирова, Карла Либкнехта и перекресток улиц Ленина и 40 лет Победы.

«Движение по данным улицам как для пешеходов, так и для транспортных средств стало не только не безопасным, но и невозможным», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В соответствии с постановлением горадминистрации на СБиДХ возложены функции муниципального заказчика на ремонт, капремонт, реконструкцию, строительство и содержание ливневок, которые предназначены для отвода воды с дорог и тротуаров.

По мнению сотрудников прокуратуры, возложенные обязанности служба исполняет ненадлежащим образом.

«Заключенные учреждением муниципальные контракты на содержание объектов улично-дорожной сети должным образом подрядчиками не исполняются, их работа со стороны заказчика в лице СБиДХ не контролируется, что и стало причиной затопления», - уточнили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор Первомайского района внес в адрес главы администрации Ижевска представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения начальника службы благоустройства привлекли к дисциплинарной ответственности.