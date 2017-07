Сбитый в Удмуртии лось, шрифт для «государственных нужд» и резкая популярность нового клипа Linkin Park: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подходит к концу. В пятницу, 21 июля, информагентство «Сусанин», по традиции, расскажет о самых интересных событиях, произошедших минувшей ночью. В подборку попали ДТП в Алнашском районе, шрифт для «государственных нужд» и резкая популярность нового клипа Linkin Park.

Ночная авария:

Легковой автомобиль сбил лося в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Авария произошла около полуночи.

Закрытая Пойма:

Участок улицы Пойма в Ижевске закрыли для транспорта. Об этом горожане написали в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте.

«Пойма закрыта от Сарапульского тракта до Овощебазы. Укладывают асфальт. Объезд через Хозбазу», - рассказал Игорь Пименов.

Специальный шрифт:

Специальный шрифт появится в российском сегменте интернета для государственных нужд. Как пишет РенТВ, ведомства в обязательном порядке должны будут его использовать для своих сайтов.

Главный претендент на статус государственного шрифта — RF Sans от московской компании AIC.

Нужно больше денег:

Росгидромету могут выделить больше денег для организации дополнительных наблюдений. В необходимости дополнительного финансирования уверены в Совете Федерации, пишет Life.

По словам и.о. председателя комитета по обороне Евгения Серебренникова, к такому выводу в верхней палате парламента пришли, проанализировав последствия урагана, прошедшего в Москве и Подмосковье 29 мая.

Напомним, в результате разгула стихии погибло 16 человек, были повреждены более 1,9 тыс. машин, кровли более 180 домов, а также было повалено больше трёх тысяч деревьев.

Неожиданная популярность:

Новый клип Linkin Park на песню Talking to Myself набрал более 2 млн просмотров за 9 часов после выхода. Дело в том, что видео опубликовали незадолго до сообщения о смерти солиста группы Честера Беннингтона.

В клипе показали фрагменты выступлений Linkin Park во время гастролей группы по Европе.

