Сбитый в Удмуртии лось, шрифт для «государственных нужд» и резкая популярность нового клипа Linkin Park: что произошло минувшей ночью

Корреспонденты информагентства «Сусанин» расскажут о самых интересных ночных новостях.
Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подходит к концу. В пятницу, 21 июля, информагентство «Сусанин», по традиции, расскажет о самых интересных событиях, произошедших минувшей ночью. В подборку попали ДТП в Алнашском районе, шрифт для «государственных нужд» и резкая популярность нового клипа Linkin Park.
Ночная авария:
Легковой автомобиль сбил лося в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
Авария произошла около полуночи.
Закрытая Пойма:
Участок улицы Пойма в Ижевске закрыли для транспорта. Об этом горожане написали в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте.
«Пойма закрыта от Сарапульского тракта до Овощебазы. Укладывают асфальт. Объезд через Хозбазу», - рассказал Игорь Пименов.
Специальный шрифт:
Специальный шрифт появится в российском сегменте интернета для государственных нужд. Как пишет РенТВ, ведомства в обязательном порядке должны будут его использовать для своих сайтов.
Главный претендент на статус государственного шрифта — RF Sans от московской компании AIC.
Нужно больше денег:
Росгидромету могут выделить больше денег для организации дополнительных наблюдений. В необходимости дополнительного финансирования уверены в Совете Федерации, пишет Life.
По словам и.о. председателя комитета по обороне Евгения Серебренникова, к такому выводу в верхней палате парламента пришли, проанализировав последствия урагана, прошедшего в Москве и Подмосковье 29 мая.
Напомним, в результате разгула стихии погибло 16 человек, были повреждены более 1,9 тыс. машин, кровли более 180 домов, а также было повалено больше трёх тысяч деревьев.
Неожиданная популярность:
Новый клип Linkin Park на песню Talking to Myself набрал более 2 млн просмотров за 9 часов после выхода. Дело в том, что видео опубликовали незадолго до сообщения о смерти солиста группы Честера Беннингтона.
В клипе показали фрагменты выступлений Linkin Park во время гастролей группы по Европе.
Talking To Myself (Official Video) - Linkin Park
Directed & Edited by Mark Fiore. Download/Stream the new album 'One More Light' - http://lprk.co/onemorelight Come see Linkin Park on tour this summer in North America: http://LinkinPark.Tickets