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      Ижевск в проекте «ЯРоссия», пенсионный рейтинг страны и новые книги о Гарри Поттере: что произошло минувшей ночью

      08:00, 20 июля, 2017
      Ксения Чернова
      08:00, 20 июля, 2017
      Ксения Чернова
      294
      0
      #общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#торговля\n#пенсионеры\n#книги\n#Удмуртия\n#новости\n#Гарри Поттер
      Фото: Flickr
      294
      0

      Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили подборку ночных новостей.

      Ижевск. Удмуртия. По традиции, информагентство «Сусанин» начинает утро с подборки новостей. Среди событий, о которых мы узнали минувшей ночью, победа Ижевска в проекте «ЯРоссия», пенсионный рейтинг страны и новые книги о Гарри Поттере.

      Лучший город:

      Столица Удмуртской Республики стала победителем проекта «ЯРоссия». Об этом его организаторы сообщили в группе в соцсети ВКонтакте.

      «Спасибо за вашу активность, чуть больше, чем за неделю мы получили больше 12 000 голосов. Поздравляем двух явных лидеров - Ижевск, набравший большее количество голосов, и Челябинск, занявший второе место», - говорится в посте.

      Проект призван «запечатлеть лица соотечественников здесь и сейчас». Съемочная группа, которая будет фотографировать горожан, приедет в Ижевск 12 августа. Где пройдет акция, пока неизвестно.

      «Салат с белком»:

      Ижевчанка пожаловалась в соцсети ВКонтакте на необычный салат, который она купила в одном из магазинов торговой сети города. В контейнере с едой девушка нашла гусеницу.

       

       

       

       

      Пенсионный рейтинг:

      Россия вышла в число стран с самым низким уровнем комфорта для пенсионеров. Как пишет РенТВ, рейтинг опубликовал крупнейший французский банк Natixis.

      Как и в прошлом году, Россия заняла 40 место из 43 стран. Последние строчки достались Бразилии, Греции и Индии. На первом месте списка – Норвегия.

      Рейтинг составляется на основе 4 показателей: уровню развития здравоохранения, размеру пенсионных выплат, качеству жизни в стране и материальному благополучию граждан. России присвоены 36%, 41%, 58% и 47% соответственно. Средний показатель - 45%.

      Книжные новинки:

      Новая серия книг о вселенной известного волшебника Гарри Поттера выйдет будущей осенью. Об этом рассказало британское издательство Bloomsbury, пишет ФАН.

      Две новые книги будут представлены в рамках выставки под названием «История магии», которая будет проходить с 20 октября по 20 февраля в Британской библиотеке в честь 20-летия поттерианы.

      Каждая новая книга будет посвящена отдельным аспектам мира «Гарри Поттера». Кроме того, в октябре ожидается выход иллюстрированной версии третьей книги «Гарри Поттер и узник Азкабана».

      08:00, 20 июля, 2017
      Ксения Чернова
      294
      0
      #общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#торговля\n#пенсионеры\n#книги\n#Удмуртия\n#новости\n#Гарри Поттер

       

       

       

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