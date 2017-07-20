Ижевск в проекте «ЯРоссия», пенсионный рейтинг страны и новые книги о Гарри Поттере: что произошло минувшей ночью

Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили подборку ночных новостей.

Ижевск. Удмуртия. По традиции, информагентство «Сусанин» начинает утро с подборки новостей. Среди событий, о которых мы узнали минувшей ночью, победа Ижевска в проекте «ЯРоссия», пенсионный рейтинг страны и новые книги о Гарри Поттере.

Лучший город:

Столица Удмуртской Республики стала победителем проекта «ЯРоссия». Об этом его организаторы сообщили в группе в соцсети ВКонтакте.

«Спасибо за вашу активность, чуть больше, чем за неделю мы получили больше 12 000 голосов. Поздравляем двух явных лидеров - Ижевск, набравший большее количество голосов, и Челябинск, занявший второе место», - говорится в посте.

Проект призван «запечатлеть лица соотечественников здесь и сейчас». Съемочная группа, которая будет фотографировать горожан, приедет в Ижевск 12 августа. Где пройдет акция, пока неизвестно.

«Салат с белком»:

Ижевчанка пожаловалась в соцсети ВКонтакте на необычный салат, который она купила в одном из магазинов торговой сети города. В контейнере с едой девушка нашла гусеницу.

Пенсионный рейтинг:

Россия вышла в число стран с самым низким уровнем комфорта для пенсионеров. Как пишет РенТВ, рейтинг опубликовал крупнейший французский банк Natixis.

Как и в прошлом году, Россия заняла 40 место из 43 стран. Последние строчки достались Бразилии, Греции и Индии. На первом месте списка – Норвегия.

Рейтинг составляется на основе 4 показателей: уровню развития здравоохранения, размеру пенсионных выплат, качеству жизни в стране и материальному благополучию граждан. России присвоены 36%, 41%, 58% и 47% соответственно. Средний показатель - 45%.

Книжные новинки:

Новая серия книг о вселенной известного волшебника Гарри Поттера выйдет будущей осенью. Об этом рассказало британское издательство Bloomsbury, пишет ФАН.

Две новые книги будут представлены в рамках выставки под названием «История магии», которая будет проходить с 20 октября по 20 февраля в Британской библиотеке в честь 20-летия поттерианы.

Каждая новая книга будет посвящена отдельным аспектам мира «Гарри Поттера». Кроме того, в октябре ожидается выход иллюстрированной версии третьей книги «Гарри Поттер и узник Азкабана».