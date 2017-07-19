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      Еженедельник «Аргументы и Факты в Удмуртии»: уникальные люди и как живут бурановские бабушки

      10:15, 19 июля, 2017
      10:15, 19 июля, 2017
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      #СМИ\n#Ижевск\n#новости
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      Свежий номер еженедельника ищите в киосках и магазинах города.

      Ижевск. Удмуртия. Свежий номер еженедельника «Аргументы и Факты в Удмуртии» появился в киосках и магазинах республики. Читайте уже сегодня:

      - Национальная библиотека Удмуртской Республики дает старт отсчету дней до своего столетия. Однако, к удивлению горожан в главной библиотеке Удмуртии, закрытой 7 лет назад, ремонт так никто и не начинал;

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      - «Мы старые, но не больные!» - Как сегодня живут бурановские бабушки, которых лишили бренда?

      - Уникальные люди. Репортаж о знаменитых спортсменах, уроженцев Удмуртии.

      10:15, 19 июля, 2017
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      #СМИ\n#Ижевск\n#новости

       

       

       

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