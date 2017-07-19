Еженедельник «Аргументы и Факты в Удмуртии»: уникальные люди и как живут бурановские бабушки

Свежий номер еженедельника ищите в киосках и магазинах города.

Ижевск. Удмуртия. Свежий номер еженедельника «Аргументы и Факты в Удмуртии» появился в киосках и магазинах республики. Читайте уже сегодня:

- Национальная библиотека Удмуртской Республики дает старт отсчету дней до своего столетия. Однако, к удивлению горожан в главной библиотеке Удмуртии, закрытой 7 лет назад, ремонт так никто и не начинал;

- Кто заплатит за капитальный ремонт ветхих домов?

- «Мы старые, но не больные!» - Как сегодня живут бурановские бабушки, которых лишили бренда?

- Уникальные люди. Репортаж о знаменитых спортсменах, уроженцев Удмуртии.