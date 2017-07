Отключение электричества в районах Удмуртии и левитирующая птица: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире в ночь с 18 на 19 июля. В свежую подборку попали сообщения об отключении электричества в районах Удмуртии, экскурсии на Луну и другие.

Перебои в электроснабжении:

Отключение электричества произошло в трех районах Удмуртии накануне, 18 июля, около 21:10. Без света остались Сюмсинский, Увинский и Селтинский районы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

ДТП в Ижевске:

Два автомобиля столкнулись в Ижевске прошлой ночью. Авария произошла на улице Гусева, сообщили очевидцы в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте. Подробностей ДТП пока не сообщается.

Лунные экскурсии:

Россия сможет отправить космическую экскурсию на Луну. Для этого российский ракетно-космический комплекс (РКК) «Энергия» заключил с «зарубежной компанией» предварительный контракт, пишет Рен ТВ.

В настоящее время решается вопрос о цене облета Луны на космическом корабле. Техническая работа уже ведется.

Зависла в воздухе:

Левитирующая птица стала хитом интернета. Любопытного пернатого зафиксировала камера наблюдения в частном американском доме, пишет Life.ru. Птица пролетела мимо объектива, даже не расправив сложенные крылья. Разгадка «феномена» проста и не связана с магией: взмахи крыльев птицы синхронизированы с затвором камеры.

The bird. He floats! For licensing inquiries please contact licensing@break.com.