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      Отключение электричества в районах Удмуртии и левитирующая птица: что произошло минувшей ночью

      08:00, 19 июля, 2017
      Ксения Чернова
      08:00, 19 июля, 2017
      Ксения Чернова
      413
      0
      #общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#космос\n#США\n#видео\n#Удмуртия\n#электричество\n#Картина дня
      Фото: Youtube.com (кадр из видео)
      413
      0

      Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили свежую подборку ночных новостей.

      Ижевск. Удмуртия. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире в ночь с 18 на 19 июля. В свежую подборку попали сообщения об отключении электричества в районах Удмуртии, экскурсии на Луну и другие.

      Перебои в электроснабжении:

      Отключение электричества произошло в трех районах Удмуртии накануне, 18 июля, около 21:10. Без света остались Сюмсинский, Увинский и Селтинский районы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

      ДТП в Ижевске:

      Два автомобиля столкнулись в Ижевске прошлой ночью. Авария произошла на улице Гусева, сообщили очевидцы в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте. Подробностей ДТП пока не сообщается.

       

       

       

       

      Лунные экскурсии:

      Россия сможет отправить космическую экскурсию на Луну. Для этого российский ракетно-космический комплекс (РКК) «Энергия» заключил с «зарубежной компанией» предварительный контракт, пишет Рен ТВ.

      В настоящее время решается вопрос о цене облета Луны на космическом корабле. Техническая работа уже ведется.

      Зависла в воздухе:

      Левитирующая птица стала хитом интернета. Любопытного пернатого зафиксировала камера наблюдения в частном американском доме, пишет Life.ru. Птица пролетела мимо объектива, даже не расправив сложенные крылья. Разгадка «феномена» проста и не связана с магией: взмахи крыльев птицы синхронизированы с затвором камеры.

       

      Floaty bird floating

      The bird. He floats! For licensing inquiries please contact licensing@break.com.

       

       

      08:00, 19 июля, 2017
      Ксения Чернова
      413
      0
      #общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#космос\n#США\n#видео\n#Удмуртия\n#электричество\n#Картина дня

       

       

       

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