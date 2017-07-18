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      Жителям поселка Первомайский в Удмуртии запретили находиться в месте, где произошел сильный пожар

      16:00, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:00, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      172
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#Завьялово\n#происшествие
      Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
      172
      0

      Такое решение приняли для того, чтобы избежать падений местных жителей в овощные ямы и кессоны.

      Первомайский. Удмуртия. Жителям поселка Перовмайский в Удмуртии запретили находиться в месте, где 17 июля произошел сильный пожар. Как сообщает пресс-служба администрации Завьяловского района, такое решение приняли для того, чтобы избежать падений местных жителей в овощные ямы и кессоны.

      Помимо этого, главе муниципального образования рекомендовали провести профилактические беседы с детьми, а также организовать ночное дежурство, чтобы не допустить мародерства.

      Также руководство села должно довести до жителей информацию о том, что возведение построек на месте пожара будет незаконным.

      На заседании комиссии начальнику завьяловского отдела МВД рекомендовали организовать объезд места пожара патрульными автомобилями вечером и ночью.

      Напомним, пожар произошел накануне, 17 июля. Горели хозяйственные постройки. Возникла опасность перехода огня на жилые дома, из-за чего в готовность была приведена авиация МЧС

      16:00, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      172
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#Завьялово\n#происшествие

       

       

       

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