Жителям поселка Первомайский в Удмуртии запретили находиться в месте, где произошел сильный пожар

Такое решение приняли для того, чтобы избежать падений местных жителей в овощные ямы и кессоны.

Первомайский. Удмуртия. Жителям поселка Перовмайский в Удмуртии запретили находиться в месте, где 17 июля произошел сильный пожар. Как сообщает пресс-служба администрации Завьяловского района, такое решение приняли для того, чтобы избежать падений местных жителей в овощные ямы и кессоны.

Помимо этого, главе муниципального образования рекомендовали провести профилактические беседы с детьми, а также организовать ночное дежурство, чтобы не допустить мародерства.

Также руководство села должно довести до жителей информацию о том, что возведение построек на месте пожара будет незаконным.

На заседании комиссии начальнику завьяловского отдела МВД рекомендовали организовать объезд места пожара патрульными автомобилями вечером и ночью.

Напомним, пожар произошел накануне, 17 июля. Горели хозяйственные постройки. Возникла опасность перехода огня на жилые дома, из-за чего в готовность была приведена авиация МЧС.