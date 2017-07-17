Спасение мальчика в Глазове, запуск трамваев в Ижевске и запрет продажи алкоголя в выходные: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро понедельника – время читать новости. Журналисты информационного агентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали. В подборку попали новости о спасении ребенка в Глазове, запуске трамваев в Ижевске, употреблении алкоголя в семье и другие.

Спасение утопающего:

В Глазове добровольцы всероссийского общества спасания на водах спасли 10-летнего мальчика, который едва не утонул в Чепце. Инцидент произошел в воскресенье, 16 июля. К спасателям обратился друг школьника.

«В Глазове уровень воды в реке Чепце поднялся, усилилось течение. <…> К спасателям ОСВОД подбежал мальчик и попросил помощи. Он рассказал, что они купались с другом на границе пляжа в зеленой зоне. Друг не справился с течением и его уносит», - говорится в сообщении ОСВОД УР в соцсети ВКонтакте.

Добровольцам удалось вытащить мальчика.

Запуск трамваев:

В Ижевске запустили трамваи в городок Металлургов. Транспорт не курсировал в течение двух дней из-за ремонта трубопровода на улице Кирова.

«Прикиньте, трамваи в металлург пустили! До последнего не верил, что успеют... Вон как умеют когда захотят», - написал Андрей Вдовченков в группе ИГГС.

Авария в Ижевске:

Мотоциклиста сбили недалеко от магазина «Ашан» в Ижевске. Об этом горожане сообщили в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте. К счастью, обошлось без погибших.

Очередной запрет:

В России могут запретить продажу алкоголя в выходные дни. Такую инициативу обсуждают эксперты Минздрава, пишет НТВ.

В настоящее время продажа спиртного в стране разрешена с 8 утра до 11 вечера, но местные власти могут ужесточать эти ограничения.

Укрепляет брак:

Американские ученые выяснили, что отношение супругов к алкоголю напрямую влияет на длительность и качество их отношений. По данным Life, исследователи считают, что пары, в которых алкоголь употребляют оба партнёра, оказались столь же успешны, сколь и пары абсолютно непьющих людей.

Наименее крепкими оказались отношения, в которых алкоголь употреблял только один из партнёров. При этом на качество отношений влияло не количество выпитого, а сам факт употребления алкоголя.

Издание отмечает, что речь не идет об алкоголизме.