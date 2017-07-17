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      Спасение мальчика в Глазове, запуск трамваев в Ижевске и запрет продажи алкоголя в выходные: что произошло минувшей ночью

      08:00, 17 июля, 2017
      Ксения Чернова
      08:00, 17 июля, 2017
      Ксения Чернова
      232
      0
      #дети\n#здоровье\n#общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Глазов\n#транспорт\n#торговля\n#алкоголь\n#авария\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/osvod_ur
      232
      0

      Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Утро понедельника – время читать новости. Журналисты информационного агентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали. В подборку попали новости о спасении ребенка в Глазове, запуске трамваев в Ижевске, употреблении алкоголя в семье и другие.

      Спасение утопающего:

      В Глазове добровольцы всероссийского общества спасания на водах спасли 10-летнего мальчика, который едва не утонул в Чепце. Инцидент произошел в воскресенье, 16 июля. К спасателям обратился друг школьника.

      «В Глазове уровень воды в реке Чепце поднялся, усилилось течение. <…> К спасателям ОСВОД подбежал мальчик и попросил помощи. Он рассказал, что они купались с другом на границе пляжа в зеленой зоне. Друг не справился с течением и его уносит», - говорится в сообщении ОСВОД УР в соцсети ВКонтакте.

      Добровольцам удалось вытащить мальчика.

      Запуск трамваев:

      В Ижевске запустили трамваи в городок Металлургов. Транспорт не курсировал в течение двух дней из-за ремонта трубопровода на улице Кирова.

      «Прикиньте, трамваи в металлург пустили! До последнего не верил, что успеют... Вон как умеют когда захотят», - написал Андрей Вдовченков в группе ИГГС.

      Авария в Ижевске:

      Мотоциклиста сбили недалеко от магазина «Ашан» в Ижевске. Об этом горожане сообщили в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте. К счастью, обошлось без погибших.

       

       

       

       

      Очередной запрет:

      В России могут запретить продажу алкоголя в выходные дни. Такую инициативу обсуждают эксперты Минздрава, пишет НТВ.

      В настоящее время продажа спиртного в стране разрешена с 8 утра до 11 вечера, но местные власти могут ужесточать эти ограничения.

      Укрепляет брак:

      Американские ученые выяснили, что отношение супругов к алкоголю напрямую влияет на длительность и качество их отношений. По данным Life, исследователи считают, что пары, в которых алкоголь употребляют оба партнёра, оказались столь же успешны, сколь и пары абсолютно непьющих людей.

      Наименее крепкими оказались отношения, в которых алкоголь употреблял только один из партнёров. При этом на качество отношений влияло не количество выпитого, а сам факт употребления алкоголя.

      Издание отмечает, что речь не идет об алкоголизме.

      08:00, 17 июля, 2017
      Ксения Чернова
      232
      0
      #дети\n#здоровье\n#общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Глазов\n#транспорт\n#торговля\n#алкоголь\n#авария\n#Удмуртия

       

       

       

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