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      Удмуртия в минуту: свалки в Ленинском районе и первый лед «Ижстали»

      18:55, 14 июля, 2017
      18:55, 14 июля, 2017
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      #спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
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      Обзор самых важных и интересных событий региона в традиционной рубрике «Сусанина».

      Ижевск. Жители частного сектора в Ленинском районе Ижевска пожаловались на свалки вдоль дорог. Такая ситуация возникала из-за того, что лишь четверть домов платят за вывоз мусора. Подрядчик не захотел работать в убыток и расторг договоры. Об этом и других важных событиях в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

      Отключение воды:

      В жилых домах Сарапула повторно отключат горячую воду. 19 июля в городе вновь стартуют гидравлические испытания. Специалисты проверят трубы на прочность после работ по устранению повреждений.

      Закрытие пристани:

      Временный причал оборудуют на пристани Воложка на Ижевском пруду. Старую пристань закрыли из-за трещин в сваях. Сейчас рабочие собирают временную платформу.

      Отмена рейса:

      В селе Брызгалово Вавожского района незаконно отменили автобус до райцентра. Рейс закрыли из-за убыточности. Проблему удалось решить только после вмешательства прокурора.

      Первый лед:

      Нападающий «Ижстали» Кирилл Князев рассказал о том, как идет подготовка команды к новому сезону. Сейчас игроки в рабочем процессе знакомятся друг с другом. Коллектив провел первую тренировку на льду.

      18:55, 14 июля, 2017
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      #спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня

       

       

       

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