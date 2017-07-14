Удмуртия в минуту: свалки в Ленинском районе и первый лед «Ижстали»

Обзор самых важных и интересных событий региона в традиционной рубрике «Сусанина».

Ижевск. Жители частного сектора в Ленинском районе Ижевска пожаловались на свалки вдоль дорог. Такая ситуация возникала из-за того, что лишь четверть домов платят за вывоз мусора. Подрядчик не захотел работать в убыток и расторг договоры. Об этом и других важных событиях в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

Отключение воды:

В жилых домах Сарапула повторно отключат горячую воду. 19 июля в городе вновь стартуют гидравлические испытания. Специалисты проверят трубы на прочность после работ по устранению повреждений.

Закрытие пристани:

Временный причал оборудуют на пристани Воложка на Ижевском пруду. Старую пристань закрыли из-за трещин в сваях. Сейчас рабочие собирают временную платформу.

Отмена рейса:

В селе Брызгалово Вавожского района незаконно отменили автобус до райцентра. Рейс закрыли из-за убыточности. Проблему удалось решить только после вмешательства прокурора.

Первый лед:

Нападающий «Ижстали» Кирилл Князев рассказал о том, как идет подготовка команды к новому сезону. Сейчас игроки в рабочем процессе знакомятся друг с другом. Коллектив провел первую тренировку на льду.