Можно писать сообщения напрямую руководителю, но строго по теме деятельности предприятия.

Ижевск. Начальник «Удмуртавтодора» Сергей Лукин создал аккаунт «ВКонтакте». Как сообщает пресс-служба унитарного предприятия, можно писать сообщения напрямую руководителю, но строго по теме деятельности предприятия.

«Удмуртавтодор» занимается ремонтом и содержанием дорог, находящихся за пределами Ижевска: участка федеральной автомобильной дороги М7 «Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь) общей протяженностью 212,4 км и 4412,43 км дорог регионального и муниципального значения.

Вопросы по ремонту дорог в Ижевске относятся к начальнику управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексею Красноперову (e-mail: main@ubt.izh.ru).

В сообщении также отмечается, что решение о ремонте какого-либо участка дороги принимается собственником.

«В нашем случае это Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства», если речь идет о федеральных дорогах. Либо министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, если это касается дорог местного значения.

Профиль Начальника «Удмуртавтодора» можно найти по ссылке.