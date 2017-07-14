В селе Брызгалово Вавожского района незаконно отменили рейсовый автобус до райцентра

Проблему удалось решить только после вмешательства прокурора.

Брызгалово. Вавожский район. Администрация Вавожского района незаконно отменила рейсовый автобус из села Брызгалово до райцентра. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, проблему удалось решить только после вмешательства надзорного органа.

В ходе проверки было установлено, что с конца 2016 года более 300 жителей села не могут добраться до больницы, полиции, прокуратуры и других соцобъектов в райцентре, удаленном от села на 40 км.

Выяснилось, что рейс отменили из-за его убыточности.

В итоге, прокуратура района внесла представление в адрес руководства администрации, в результате чего нарушения устранили.

«В настоящее время запущен ежедневный рейсовый автобус из села Брызгалово в районный центр, которым жители могут пользоваться», - говорится в сообщении.