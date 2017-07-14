Старую пристань закрыли из-за трещин в сваях.

Ижевск. Удмуртия. Временный причал оборудуют на пристани Воложка на Ижевском пруду. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», сооружение установят в 200 м от прежнего причала.

Напомним, старую пристань закрыли из-за трещин в сваях. Из-за этого изменился маршрут курсирующего по пруду теплохода. От ижевской пристани судно отправляется до бульвара имени Вознесенского, а потом до Соловьевских дач.

По данным телекомпании, к Воложке теплоход сможет подойти уже к концу июля. Дело в том, что в настоящее время рабочие собирают платформу, которая станет временным понтонным причалом.

«Одновременно монтируют пешеходную дорожку, трап и перила. Посадочную площадку расширят до 4 метров, сделают поручни для инвалидов», - говорится в телесюжете.