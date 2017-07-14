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      Общественники предложили в тестовом режиме запустить работу регоператора по вывозу мусора в Удмуртии

      11:55, 14 июля, 2017
      11:55, 14 июля, 2017
      86
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#мусор\n#ОНФ
      Фото: @arzik2
      86
      0

      По их мнению, сделать это можно в районах, в которых есть полигоны твердых коммунальных отходов.

      Ижевск. Удмуртия. Общественники Удмуртии предложили в тестовом режиме запустить работу регионального оператора по вывозу мусора в нескольких районах Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, активисты считают, что это можно сделать там, где уже есть полигоны твердых коммунальных отходов.

      «Таким образом, на практике можно обкатать процесс – как будет организован вывоз ТКО с частного сектора. Это поможет избавиться от появления новых стихийных свалок, образующихся в частном секторе», – сказал координатор проекта «Генеральная уборка» в Удмуртии Евгений Сомов.

      Напомним, что в ближайшие годы в коммунальных платежках всех жителей Удмуртии должна появиться строка – утилизация ТКО. Платить за вывоз мусора будут все – и горожане, и жители сельской местности. Предельный уровень тарифа установит регион.

      Сейчас плата за вывоз мусора никак не нормируется и составляет в среднем 2,5 рубля с квадратного метра жилья. Тариф для многоквартирных домов устанавливает управляющая компания, а в частном секторе жители чаще всего сами заключают договоры с транспортной компанией.

      По данным Минприроды Удмуртии, на 1 июня 2017 года в Удмуртии действуют 8 объектов размещения отходов. Пять из них уже внесены в государственный реестр и имеют положительное заключения государственных экспертиз, то есть они смогут продолжать работу. Это два полигона в Завьяловском, и по одному в Якшур-Бодьинском, Можгинском и Увинском районах. Еще три свалки, расположенные возле Воткинска, Глазова и Сарапула, будут работать лишь до конца 2018 года.

      11:55, 14 июля, 2017
      86
      0
      #общество\n#Удмуртия\n#мусор\n#ОНФ

       

       

       

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