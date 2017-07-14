Общественники предложили в тестовом режиме запустить работу регоператора по вывозу мусора в Удмуртии

По их мнению, сделать это можно в районах, в которых есть полигоны твердых коммунальных отходов.

Ижевск. Удмуртия. Общественники Удмуртии предложили в тестовом режиме запустить работу регионального оператора по вывозу мусора в нескольких районах Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, активисты считают, что это можно сделать там, где уже есть полигоны твердых коммунальных отходов.

«Таким образом, на практике можно обкатать процесс – как будет организован вывоз ТКО с частного сектора. Это поможет избавиться от появления новых стихийных свалок, образующихся в частном секторе», – сказал координатор проекта «Генеральная уборка» в Удмуртии Евгений Сомов.

Напомним, что в ближайшие годы в коммунальных платежках всех жителей Удмуртии должна появиться строка – утилизация ТКО. Платить за вывоз мусора будут все – и горожане, и жители сельской местности. Предельный уровень тарифа установит регион.

Сейчас плата за вывоз мусора никак не нормируется и составляет в среднем 2,5 рубля с квадратного метра жилья. Тариф для многоквартирных домов устанавливает управляющая компания, а в частном секторе жители чаще всего сами заключают договоры с транспортной компанией.

По данным Минприроды Удмуртии, на 1 июня 2017 года в Удмуртии действуют 8 объектов размещения отходов. Пять из них уже внесены в государственный реестр и имеют положительное заключения государственных экспертиз, то есть они смогут продолжать работу. Это два полигона в Завьяловском, и по одному в Якшур-Бодьинском, Можгинском и Увинском районах. Еще три свалки, расположенные возле Воткинска, Глазова и Сарапула, будут работать лишь до конца 2018 года.