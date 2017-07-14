Найденную в Удмуртии кость мамонта проверили на сибирскую язву

Останки древнего животного передадут в районный краеведческий музей.

Алнаши. Удмуртия. Найденную на берегу Камы в Алнашском районе кость мамонта проверили на сибирскую язву. Об этом сообщает пресс-служба Управления ветеринарии по Удмуртской Республике.

«Возвращаясь с выполненной работы вдоль берега реки Камы, специалисты Асановской ветеринарной лечебницы буквально наткнулись на необычайный предмет. При внимательном обследовании ветеринарные врачи определили, что находка является частью кости мамонта», - отмечают ветеринары.

В руки специалистам попала часть левой бедренной кости. Останки было решено передать в районный краеведческий музей. Перед этим кость проверили на возбудителей сибирской язвы.