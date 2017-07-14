Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе Удмуртии ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, собственник земли долго не предпринимал мер по соблюдению санитарного и природоохранного законодательства.

«Указанный факт подтверждает отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии гигиеническим требованиям участка для устройства полигона ТБО, что является недопустимым», - говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, что свалка находилась на участке дороги Игра-Глазов-Кожило и занимала площадь в 532 кв.м.