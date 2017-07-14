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      Пожар в Восточном поселке Ижевска и засыпанные котиками ямы в Саратове: что произошло минувшей ночью

      08:00, 14 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      08:00, 14 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      627
      0
      #дороги\n#общество\n#Ижевск\n#Украина\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      627
      0

      Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что произошло в Удмуртии, России и мире за минувшую ночь. В дайджест попал пожар в Восточном поселке Ижевска, петиция об установке светофора на Якшур-Бодьинском тракте, номинанты на премию «Эмми», предложение депутатов Рады читать «Отче наш» на парламентских заседаниях и ямочный ремонт при помощи котиков.

      Пожар

      Вечером 13 июля около 21:30 в Ижевске произошел пожар. Как сообщают очевидцы события в группе ИГГС, в Восточном поселке горел дом.

       

      Светофор

      На сайте change.org появилась петиция за установку светофора на 16 км Якшур-Бодьинского тракта. По словам ее автора, в последние 2 года на этом участке стало проезжать много машин из-за чего невозможно выехать на главную дорогу.

      «Автомобилистам иногда приходится стоять по 15-20 минут, поэтому порой образуются пробки, некоторые водители идут на нарушение правил и создают опасные ситуации на дороге. Просим установить светофор на данном участке для оптимизации безопасности и возможности выезда, проезда», - говорится в письме.

      «Эмми»

      В Лос-Анджелесе объявили номинантов, которые поборются за главную награду в США в области телевидения премию «Эмми». Об этом пишет Lenta.ru.

      В категории «Лучшая драма» представлены сериалы «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела», «Это мы» и «Мир Дикого Запада».

      В номинации «Лучшая комедия» выдвинуты «Атланта», «Черная комедия», «Мастер не на все руки», «Американская семейка», «Кремниевая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Вице-президент».

      За звание «Лучший актер драмы» поборются Мэттью Риз («Американцы»), Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»), Кевин Спейси («Карточный домик»), Лив Шрайбер («Рэй Донован»), Энтони Хопкинс («Мир Дикого Запада»), а также Стерлинг Браун и Майло Вентимилья («Это мы»).

      «Лучшая драматическая актриса»: Кери Рассел («Американцы»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство») и Робин Райт («Карточный домик»).

      Номинантов объявляли актеры Шемар Мур («Мыслить как преступник») и Анна Кламски («Вице-президент», «Ганнибал»).

      Полный список артистов и сериалов опубликован на сайте награды.

      Церемония вручения «Эмми» состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.

      «Отче наш»

      В парламент Украины внесён законопроект об изменении регламента Верховной рады: депутаты предлагают коллегам произносить молитву «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний. Об этом пишет «Лайф».

      Авторами инициативы выступили девять депутатов: Оксана Билозир и Юрий Соловей (Блок Петра Порошенко), председатель фракции «Объединение «Самопомощь» Олег Березюк, Павел Унгурян («Народный фронт»), Валерий Дубиль («Всеукраинское объединение «Батьковщина»), Юрий Павленко («Оппозиционный блок») и Андрей Шипко (группа «Партия «Возрождения»).

      В настоящий момент текст законопроекта на сайте парламента отсутствует, но документ зарегистрирован и "направлен на рассмотрение руководства".

      Котики

      В Саратове ямы на дороге засыпали котиками. Как сообщает «Лайф», вместо гравия и асфальта в выбоинах на одной из улиц города лежали десятки одинаковых игрушек из гипса.

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      Фото: vk.com/Типичный Саратов

      Некоторые фигурки остались в пластиковых пакетах-упаковках. Игрушки заметили местные жители, в социальных сетях они призвали спасти котят.

      Жители района о «ремонте» сообщили в местную администрацию, и уже спустя несколько часов ямы засыпали песком и гравием. Котики из ям исчезли.

      08:00, 14 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      627
      0
      #дороги\n#общество\n#Ижевск\n#Украина\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня

       

       

       

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