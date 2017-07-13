Удмуртия в минуту: задержание в аэропорту и новые мотоциклы «Иж»

Видеообзор самых важных и интересных событий республики в традиционной рубрике от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут возобновить производство мотоциклов марки «Иж». В «Концерне «Калашников» сообщили, что в серию пойдет не только военный, но и гражданский вариант мотоцикла. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

В аэропорту Ижевска задержали мужчину, который подозревают в изнасиловании, которое произошло на улице Труда 29 июня этого года. После совершения преступления подозреваемый пытался скрыться.

Пожилая женщина погибла в ДТП на трассе «Елабуга – Пермь» в Завьяловском районе. Утром в четверг, 13 июля, она пыталась перебежать дорогу в неустановленном месте и была сбита легковым автомобилем.

Удмуртия заняла второе место в Поволжье по количеству чиновников на душу населения. На одного чиновника в республике приходится 167 жителей. Всего в регионе их более 9 тыс. человек.

В Ижевском зоопарке готовы принять детеныша калана, которого спасли волонтеры на Камчатке. Состояние здоровья двухмесячного морского бобра стабилизировалось, но на Камчатке его просто негде содержать.

Ижевская аптечная сеть «Фармакон&Клюква» перешла под управление компании «Фармаимпекс».