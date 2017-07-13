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      Удмуртия в минуту: задержание в аэропорту и новые мотоциклы «Иж»

      18:15, 13 июля, 2017
      18:15, 13 июля, 2017
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      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#животные\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#чиновники\n#происшествие\n#Картина дня
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      Видеообзор самых важных и интересных событий республики в традиционной рубрике от информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут возобновить производство мотоциклов марки «Иж». В «Концерне «Калашников» сообщили, что в серию пойдет не только военный, но и гражданский вариант мотоцикла. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

      Удмуртия в минуту: задержание в аэропорту и новые мотоциклы "Иж"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      В аэропорту Ижевска задержали мужчину, который подозревают в изнасиловании, которое произошло на улице Труда 29 июня этого года. После совершения преступления подозреваемый пытался скрыться.

      Пожилая женщина погибла в ДТП на трассе «Елабуга – Пермь» в Завьяловском районе. Утром в четверг, 13 июля, она пыталась перебежать дорогу в неустановленном месте и была сбита легковым автомобилем.

      Удмуртия заняла второе место в Поволжье по количеству чиновников на душу населения.  На одного чиновника в республике приходится 167 жителей. Всего в регионе их более 9 тыс. человек.

      В Ижевском зоопарке готовы принять детеныша калана, которого спасли волонтеры на Камчатке. Состояние здоровья двухмесячного морского бобра стабилизировалось, но на Камчатке его просто негде содержать. 

      Ижевская аптечная сеть «Фармакон&Клюква» перешла под управление компании «Фармаимпекс».

      18:15, 13 июля, 2017
      483
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#животные\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#чиновники\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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