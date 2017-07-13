Больше всего «пьяных» преступлений совершается в Граховском районе Удмуртии

В Ижевске самым пьющим признан Ленинский район.

Ижевск. Удмуртия. Каждое второе преступление в Удмуртии совершается в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на расширенном заседании Совета общественной безопасности Удмуртии заявил врио главы региона Александр Бречалов.

«Проблема пьяной преступности продолжает оставаться злободневной для республики, несмотря на принимаемые меры», - отметил он.

По данным МВД по Удмуртии, за 6 месяцев 2017 года в республике было совершено 6816 «пьяных» преступлений. При этом каждое третье (31%) произошло в общественных местах, каждое пятое (21%) - на бытовой почве. Это меньше, чем в прошлые годы - так, в 2016 году за тот же период «по пьяни» было совершено 8354 преступления.

Среди районов Удмуртии особенно отличился Граховский - здесь уровень «пьяной» преступности составляет 81%. Самый низкий показатель в Глазовском районе - 21%.

Среди районов Ижевска «самым пьяным» традиционно стал Ленинский район. Здесь совершается больше всего правонарушений на почве алкоголя.