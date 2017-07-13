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      Больше всего «пьяных» преступлений совершается в Граховском районе Удмуртии

      17:15, 13 июля, 2017
      Юлия Мокрушина
      17:15, 13 июля, 2017
      Юлия Мокрушина
      88
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Грахово\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#криминал
      Фото: Wikipedia
      88
      0

      В Ижевске самым пьющим признан Ленинский район.

      Ижевск. Удмуртия. Каждое второе  преступление в Удмуртии совершается в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на расширенном заседании Совета общественной безопасности Удмуртии заявил врио главы региона Александр Бречалов.

      «Проблема пьяной преступности продолжает оставаться злободневной для республики, несмотря на принимаемые меры», - отметил он.

      По данным МВД по Удмуртии, за 6 месяцев 2017 года в республике было совершено 6816 «пьяных» преступлений. При этом каждое третье (31%) произошло в общественных местах, каждое пятое (21%) - на бытовой почве. Это меньше, чем в прошлые годы - так, в 2016 году за тот же период «по пьяни» было совершено 8354 преступления.

      Среди районов Удмуртии особенно отличился Граховский - здесь уровень «пьяной» преступности составляет 81%. Самый низкий показатель в Глазовском районе - 21%.

      Среди районов Ижевска «самым пьяным» традиционно стал Ленинский район. Здесь совершается больше всего правонарушений на почве алкоголя.

      17:15, 13 июля, 2017
      Юлия Мокрушина
      88
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Грахово\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#криминал

       

       

       

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