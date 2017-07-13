Ижевская аптечная сеть «Фармакон» перешла под управление компании «Фармаимпекс»

Официальных комментариев представители «Фармаимпекса» пока не дали.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская аптечная сеть «Фармакон&Клюква» перешла под управление компании «Фармаимпекс». Об этом порталу Vademec.ru сообщили два источника на аптечном рынке.

Издание отмечает, что сеть «Фармаимпекс» взяла под управление 117 точек «Фармакона&Клюквы» из 141.

Управляющий делами ООО «Фармаимпекс» Наталья Тарасова пояснила информагентству «Сусанин»: «Официальный представитель ГК «Фармаимпекс» отказался от комментариев, ссылаясь на преждевременность такового».