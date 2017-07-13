В Ижевском зоопарке готовы принять спасенного на Камчатке детеныша калана

Для переезда малышу надо научиться кушать и набрать вес.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке готовы принять детеныша калана, спасенного на Камчатке. Об этом информагентству «Сусанин» рассказала директор учреждения Светалана Малышева.

«Сейчас детеныш очень юн, ему нет даже двух месяцев. Он истощен, не дотягивает даже трех килограмм. Перелет Камчатка – Москва – Ижевск он может не пережить. <…> Сейчас его нужно оставить там, где он есть, подкормить, выходить. Если получится содержать детеныша до 3-4 месяцев, мы сможем его забрать и содержать в зоопарке, у нас все для этого есть», - отметила Малышева.

Напомним, волонтеры нашли двухмесячного детеныша калана на берегу Авачинской бухты. Бобренок находился в критическом состоянии, ветеринары оказали ему медицинскую помощь. Сейчас состояние здоровья калана стабилизировалось. Однако на Камчатке ему могут обеспечить только временные условия содержания, так как в регионе нет специализированных учреждений, которые имеют опыт работы с такими животными.

Наша справка: Калан, которого часто называют морским или камчатским бобром, занесен в Красную книгу. Он является одним из немногих животных-неприматов, использующих орудия. В XVIII—XIX веках каланы из-за своего ценного меха подверглись хищническому истреблению, в результате чего этот вид оказался на грани исчезновения. Сегодня их численность несколько увеличилась, но каланы по-прежнему находятся под охраной.