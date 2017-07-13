Ограбление на полмиллиона в Ижевске, пожар на Татарбазаре и смерть исполнительницы «Черного кота»: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Журналисты информационного агентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали. В подборку попали новости об ограблении трех магазинов Ижевска, пожар на Татарбазаре, возгорание машины на трассе, смерть исполнительницы песни «Черный кот» и война с крысами в Нью-Йорке.

Грабеж

В Ижевске неизвестные ограбили три магазина, один из которых для охотников и рыболовов. Как пишут очевидцы в группе ИГГС, злоумышленники украли 500 тыс. рублей. Также преступники избили пожилую женщину-продавца.

В управлении МВД по Удмуртии корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказали, что деньги украли только из одного магазина и сумма ущерба составила 3 550 рублей.

Пожар

Около полуночи в районе Татарбазара на улице Братская в Ижевске произошел пожар. Жители города, которые стали очевидцами происшествия, сообщают в ИГГС, что горел жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.

ДТП

Около развязки автомобильных дорог Ижевск, Елабуга, Казань произошло ДТП. Судя по видео, которое выложил Алексей Софронов в соцсетях, машина загорелась, и на ликвидацию возгорания приехали сотрудники МЧС.

«Жил да был черный кот за углом…»

В Москве умерла певица Тамара Миансарова, известная как исполнительница популярных хитов «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце». Как пишет РБК, артистка ушла из жизни на 88-м году жизни. После продолжительной болезни она скончалась в одной из столичных больниц.

Тамара Миансарова родилась в марте 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (позже Кировоград, ныне Кропивницкий). После окончания Московской консерватории работала на эстраде. В 1963 году она стала лауреатом фестиваля в польском Сопоте с песней «Пусть всегда будет солнце». Спустя год она спела один из самых популярных советских хитов – песню «Черный кот» на стихи Михаила Танича.

Тамара Миансарова - "Чёрный кот" Запись с передачи польского телевидения. 60-е годы. Музыка - Ю. Саульский, слова - М. Танич.

Война с крысами

Власти Нью-Йорка уже к следующему году намерены избавиться от 70% крыс. На операцию по зачистке города от грызунов планируется потратить более 30 млн долларов, пишет «Лайф».

По данным департамента здравоохранения Нью-Йорка, только с начала 2017 года было получено более 10 тыс. жалоб на крыс. Больше всего представители семейства мышиных облюбовали Манхэттен, Бронкс и Бруклин.

Администрация города отмечает, что большая часть выделенных средств будет потрачена на улучшение общественных мест, замену грунтовых подвальных полов на бетонные и установку солнечных мусороуборочных комбайнов. Проволочные корзины для отходов на городских улицах заменят на стальные. Новые мусорные баки значительно уменьшат доступ крыс к источникам пищи.