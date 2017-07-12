Также усилят контроль за состоянием дорог на маршрутах, сменностью водителей и соблюдением порядка их выпуска на линию.

Ижевск. ГИБДД Удмуртии проверит междугородние и межрегиональные автобусные рейсы. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, также усилят контроль за состоянием дорог на маршрутах, сменностью водителей и соблюдением порядка их выпуска на линию.

«С 6 июля 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции МВД по Удмуртской Республике будут организованы сплошные проверки автобусов, осуществляющих межрегиональные и междугородние перевозки, в местах посадки и высадки пассажиров и на маршрутах следований», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, полицейские проверят насколько своевременно автобусы проходят техосмотр.