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      Два перевернувшихся грузовика в Удмуртии и новый сериал от создателя «Игры престолов»: что произошло минувшей ночью

      08:00, 12 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      08:00, 12 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      431
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#сериалы\n#происшествие\n#сериал
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      431
      0

      Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире минувшей ночью. В подборку вошли новости с дорог республики, пожар в Завьялово, гибель российского военного советника в Сирии и новый сериал от Джорджа Мартина.

      ДТП

      Два грузовых автомобиля съехали с дороги и перевернулись на дорогах Удмуртии. Как сообщают очевидцы, одно ДТП произошло на Шабердинском тракте у СНТ «Орион», второе – после села Менил, со стороны Игры.

       
       

      Пожар

      В Завьялово вечером во вторник, 11 июля, произошел пожар. Судя по фотографиям, горел дом.

       

      Военный советник

      Российский военный советник капитан Николай Афанасов погиб в Сирии в результате минометного обстрела боевиков, сообщает «Интерфакс».

      «Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», - сказали в Минобороны России.

      По данным ведомства, инцидент произошел в провинции Хама - боевики устроили внезапный минометный обстрел городка сирийских правительственных войск.

      Афанасов представлен командованием к государственной награде посмертно.

      Новый сериал

      Писатель Джордж Мартин, автор «Песнь льда и огня», который лёг в основу сценария сериала HBO «Игра престолов», станет исполнительным продюсером нового сериала, пишет Лайф

      Проект телеканала HBO будет снят по мотивам фантастического романа Ннеди Окорафор «Кто боится смерти».  Роман опубликован в 2010 году. Действие книги разворачивается в постапокалиптической Африке. Произведение получило название в честь одной из главных героинь — Онесону, что в переводе с языка игбо, распространённого в Нигерии, означает «Кто боится смерти».

      Сам Джордж Мартин в своём блоге подтвердил, что примет участие в разработке нового сериала HBO, однако подчеркнул, что будет всего лишь одним из нескольких исполнительных продюсеров и никаким образом не будет принимать участия в написании сценария. По словам Мартина, ему в первую очередь нужно закончить «Ветра зимы» — следующую часть в истории борьбы за престол Семи королевств.

      08:00, 12 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      431
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#сериалы\n#происшествие\n#сериал

       

       

       

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