Два перевернувшихся грузовика в Удмуртии и новый сериал от создателя «Игры престолов»: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире минувшей ночью. В подборку вошли новости с дорог республики, пожар в Завьялово, гибель российского военного советника в Сирии и новый сериал от Джорджа Мартина.

ДТП

Два грузовых автомобиля съехали с дороги и перевернулись на дорогах Удмуртии. Как сообщают очевидцы, одно ДТП произошло на Шабердинском тракте у СНТ «Орион», второе – после села Менил, со стороны Игры.

Пожар

В Завьялово вечером во вторник, 11 июля, произошел пожар. Судя по фотографиям, горел дом.

Военный советник

Российский военный советник капитан Николай Афанасов погиб в Сирии в результате минометного обстрела боевиков, сообщает «Интерфакс».

«Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», - сказали в Минобороны России.

По данным ведомства, инцидент произошел в провинции Хама - боевики устроили внезапный минометный обстрел городка сирийских правительственных войск.

Афанасов представлен командованием к государственной награде посмертно.

Новый сериал

Писатель Джордж Мартин, автор «Песнь льда и огня», который лёг в основу сценария сериала HBO «Игра престолов», станет исполнительным продюсером нового сериала, пишет Лайф.

Проект телеканала HBO будет снят по мотивам фантастического романа Ннеди Окорафор «Кто боится смерти». Роман опубликован в 2010 году. Действие книги разворачивается в постапокалиптической Африке. Произведение получило название в честь одной из главных героинь — Онесону, что в переводе с языка игбо, распространённого в Нигерии, означает «Кто боится смерти».

Сам Джордж Мартин в своём блоге подтвердил, что примет участие в разработке нового сериала HBO, однако подчеркнул, что будет всего лишь одним из нескольких исполнительных продюсеров и никаким образом не будет принимать участия в написании сценария. По словам Мартина, ему в первую очередь нужно закончить «Ветра зимы» — следующую часть в истории борьбы за престол Семи королевств.