Больше 30 семей переселилось в Удмуртию из-за границы с начала года

На эти цели из федерального бюджета выделено более 1,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. К концу 2017 году число участников программы «Оказание содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» достигнет 361 человека. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, об этом рассказал начальник Управления по вопросам миграции Константин Дубровин.

По его словам, всего в рамках действия программы в 2017 году в регион прибудут 104 человека – в том числе 40 участников программы и 64 члена их семей. На эти цели из федерального бюджета выделено более 1,5 млн рублей.

С начала года в республику уже переселилась 31 семья - 77 человек, из них 40 – граждане Украины, 18 – Узбекистана, 7– Армении, 6 – Казахстана, 2 – Молдавии, по одному гражданину Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении.