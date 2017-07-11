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      Больше 30 семей переселилось в Удмуртию из-за границы с начала года

      17:31, 11 июля, 2017
      Ксения Чернова
      17:31, 11 июля, 2017
      Ксения Чернова
      243
      0
      #общество\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия
      243
      0

      На эти цели из федерального бюджета выделено более 1,5 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. К концу 2017 году число участников программы «Оказание содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» достигнет 361 человека. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, об этом рассказал начальник Управления по вопросам миграции Константин Дубровин.

      По его словам, всего в рамках действия программы в 2017 году в регион прибудут 104 человека – в том числе 40 участников программы и 64 члена их семей. На эти цели из федерального бюджета выделено более 1,5 млн рублей.

      С начала года в республику уже переселилась 31 семья - 77 человек, из них 40 – граждане Украины, 18 – Узбекистана,  7– Армении,  6 –  Казахстана, 2 – Молдавии,  по одному гражданину Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении.

      17:31, 11 июля, 2017
      Ксения Чернова
      243
      0
      #общество\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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