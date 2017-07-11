Обзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. На пост главы Удмуртии будут претендовать восемь человек. Об этом «Сусанину» сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Удмуртии Олег Пырегов. До 10 июля партии должны были уведомить о выдвижении кандидатов. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

Удмуртия в минуту: претенденты на пост главы и лето в регионе Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Отключение воды:

Жители почти 200 домов в Ижевске временно останутся без воды. Коммунальщики начали гидравлические испытания в Устиновском районе столицы Удмуртии. Их планируют закончить 24 июля.

Взносы за капремонт:

Размер минимального взноса по капремонту не изменится в Удмуртии до 2019 года. В конце 2018 года планируют вернуться к вопросу о его повышении. Об этом сообщил первый замдиректора фонда Андрей Смирнов.

Лето в столице:

Лето придет в Удмуртию во второй половине недели. В пятницу и субботу днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов по Цельсию.

Шелковый путь:

Экипаж Виктора Хорошавцева из Удмуртии занял 6 место на третьем этапе ралли «Шелковый путь» в классе внедорожников. В общем зачете команда идет на 11 месте.