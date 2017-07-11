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      В Ижевске пройдет забег в помощь «детям-бабочкам»

      17:03, 11 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:03, 11 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      160
      0
      #дети\n#спорт\n#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#благотворительность
      Фото: pixabay.com
      160
      0

      3 сентября на «Забег добрых дел» выйдут жители четырех городов.

      Ижевск. Удмуртия. Благотворительный «Забег добрых дел» пройдет в Ижевске. Как сообщается на сайте мероприятия, акция организована в помощь «детям-бабочкам».

      В этом году 3 сентября на дистанцию выйдут бегуны из Ижевска, Волгограда, Новороссийска. В Москве 8 октября состоится итоговое мероприятие благотворительного забега.

      Особенностью этого сезона станет проведение акции в Чили и Сингапуре одновременно с традиционным заключительным этапом в Москве в преддверии всемирной недели осведомленности о буллезном эпидермолизе.

      Впервые «Забег добрых дел» состоялся в октябре 2015 года в Москве и собрал 1,5 тыс. бегунов, среди которых олимпийские чемпионы, звезды шоу-бизнеса, актеры театра и кино и просто неравнодушные люди, готовые помочь. В 2016 году Забег состоялся в 7 городах России и собрал 10,5 миллионов рублей. В 2017 году в событии примет участие 4500 человек.

      Программа мероприятия:

      3 сентября

      7:30-14:00 – сбор участников;

      9:00 – торжественное открытие;

      9:15-9625 – общая разминка;

      9:30 – старт символического забега для «детей-бабочек» на 100 м;

      9:40 – старт забега на 2 км;

      10:00 – старт забегов на 10 и 21,1 км;

      10:10-10:30 – музыкальная программа, работа анимационных площадок;

      10:30 – награждение на дистанции 2 км;

      10:40-12:00 – музыкальная программа, работа анимационных площадок;

      12:00-12:30 – награждение победителей и призёров на дистанции 10 и 21,1 км;

      12:30 – закрытие.

      17:03, 11 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      160
      0
      #дети\n#спорт\n#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#благотворительность

       

       

       

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