В Ижевске пройдет забег в помощь «детям-бабочкам»

3 сентября на «Забег добрых дел» выйдут жители четырех городов.

Ижевск. Удмуртия. Благотворительный «Забег добрых дел» пройдет в Ижевске. Как сообщается на сайте мероприятия, акция организована в помощь «детям-бабочкам».

В этом году 3 сентября на дистанцию выйдут бегуны из Ижевска, Волгограда, Новороссийска. В Москве 8 октября состоится итоговое мероприятие благотворительного забега.

Особенностью этого сезона станет проведение акции в Чили и Сингапуре одновременно с традиционным заключительным этапом в Москве в преддверии всемирной недели осведомленности о буллезном эпидермолизе.

Впервые «Забег добрых дел» состоялся в октябре 2015 года в Москве и собрал 1,5 тыс. бегунов, среди которых олимпийские чемпионы, звезды шоу-бизнеса, актеры театра и кино и просто неравнодушные люди, готовые помочь. В 2016 году Забег состоялся в 7 городах России и собрал 10,5 миллионов рублей. В 2017 году в событии примет участие 4500 человек.

Программа мероприятия:

3 сентября

7:30-14:00 – сбор участников;

9:00 – торжественное открытие;

9:15-9625 – общая разминка;

9:30 – старт символического забега для «детей-бабочек» на 100 м;

9:40 – старт забега на 2 км;

10:00 – старт забегов на 10 и 21,1 км;

10:10-10:30 – музыкальная программа, работа анимационных площадок;

10:30 – награждение на дистанции 2 км;

10:40-12:00 – музыкальная программа, работа анимационных площадок;

12:00-12:30 – награждение победителей и призёров на дистанции 10 и 21,1 км;

12:30 – закрытие.