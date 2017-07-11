Сотрудники одной из компаний Ижевска пожаловались на задержку зарплаты

Девять человек пришли на прием к председателю Госсовета Удмуртии Владимиру Невоструеву и руководителю регионального Следственного управления Владимиру Никешкину.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники одной из фирм Ижевска пожаловались на задержку зарплаты. Девять работников производственно-монтажной компании «Уралэлектромонтаж» пришли на прием к председателю Госсовета Удмуртии Владимиру Невоструеву и руководителю регионального Следственного управления Владимиру Никешкину.

По данным пресс-службы Государственного Совета Удмуртской Республики, некоторые из обратившихся за помощью горожан уже уволились, но зарплату им так и не выдали.

«Предприятие задолжало им по 80-100 тысяч рублей. Они утверждают, что многие сотрудники в таком положении. <…> Обратившиеся также отметили, что, несмотря на тяжёлую ситуацию на предприятии руководитель «Уралэлектромонтаж» находит возможности отдыхать в Израиле», - говорится в сообщении.

Владимир Никешкин пообещал горожанам, что следователи разберутся в сложившейся ситуации. Владимир Невоструев добавил, что в Удмуртии проводится регулярный мониторинг ситуации по выплате зарплаты: «Из беседы с работниками видно, что ряд людей, которые ездят в командировку, регулярно получает заработную плату. А вот часть людей, которая по собственному желанию уволились или работают здесь в Ижевске, они, оказывается, заработную плату в последний раз получали в декабре. Здесь, конечно, требуется совместное расследование».

Стоит отметить, что прием длился несколько часов. В частности, горожане рассказали о неправомерных действиях сотрудников полиции, пожаловались на мошенников, принимающих вклады населения под якобы большие проценты.