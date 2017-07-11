Недостроенный детский сад в Селычке запустят в сентябре

Строительство дошкольного учреждения началось в 2013 году.

Селычка. Удмуртия. Недостроенный детский сад в Селычке Якшур-Бодьинского района откроют в сентябре 2017 года. Об этом во время рабочей поездки в муниципалитет во вторник, 11 июля, сообщил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

По данным ОНФ, строительство нового детского сада на 40 мест началось в 2013 году. Руководство Як-Бодьинского района и генподрядчик во время рейда в начале декабря 2016 года заверили, что никаких проблем нет и до конца года выполнят все работы и сдадут здание к плановой дате, но сроки вновь затянулись. И сегодня дети продолжают ходить в деревянное аварийное здание.

Также пресс-служба ОНФ пишет, что причиной того, что сдача объекта задерживается, представители администрации района и генподрядчика назвали нехватку оборотных средств. Кроме того, у строительной организации накопились налоговые долги, сейчас предприятие находится на стадии банкротства. Все эти причины сказались не только на затягивании стройки, но и на невыплате в течение 5 месяцев зарплаты 28 работникам компании.