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      Недостроенный детский сад в Селычке запустят в сентябре

      13:09, 11 июля, 2017
      13:09, 11 июля, 2017
      219
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      #дети\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады
      Фото: пресс-служба ОНФ
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      Строительство дошкольного учреждения началось в 2013 году.

      Селычка. Удмуртия. Недостроенный детский сад в Селычке Якшур-Бодьинского района откроют в сентябре 2017 года. Об этом во время рабочей поездки в муниципалитет во вторник, 11 июля, сообщил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      По данным ОНФ, строительство нового детского сада на 40 мест началось в 2013 году. Руководство Як-Бодьинского района и генподрядчик во время рейда в начале декабря 2016 года заверили, что никаких проблем нет и до конца года выполнят все работы и сдадут здание к плановой дате, но сроки вновь затянулись. И сегодня дети продолжают ходить в деревянное аварийное здание.

      Также пресс-служба ОНФ пишет, что причиной того, что сдача объекта задерживается, представители администрации района и генподрядчика назвали нехватку оборотных средств. Кроме того, у строительной организации накопились налоговые долги, сейчас предприятие находится на стадии банкротства. Все эти причины сказались не только на затягивании стройки, но и на невыплате в течение 5 месяцев зарплаты 28 работникам компании.

      13:09, 11 июля, 2017
      219
      0
      #дети\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады

       

       

       

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