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      Жители почти 200 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды

      11:25, 11 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:25, 11 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      47
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: @arzik2
      47
      0

      Коммунальщики начали гидравлические испытания в Устиновском районе столицы Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Коммунальщики начали гидравлические испытания в Устиновском районе Ижевска. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, временно без горячей воды останутся жители почти 200 домов.

      «С 11 по 24 июля в соответствии с графиком запланированы гидравлические испытания магистральных теплосетей города, расположенных в микрорайонах улиц Автозаводской, Барышникова, Петрова, Сабурова и ряда других в Устиновском районе», - говорится в сообщении.

      Работы пройдут в рамках 19 этапа опрессовок тепловых магистралей города.

      В связи с данными плановыми работами в период с 11 по 24 июля будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:

      Автозаводская 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 48, 50, 50а, 52, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

      Барышникова 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

      Петрова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 32, 33, 33а, 33б, 34, 36, 37, 37а, 39, 39а, 43, 45, 47, 47а, 51;

      Короткова 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23;

      Сабурова 1, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

      Т.Барамзиной 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 74а;

      Труда 3.

      19 этап.jpg

      Напоним, что во время гидравлических испытаний водителям и пешеходам необходимо быть особенно внимательными и осторожными, избегать нахождения вблизи охранной зоны теплотрасс (3 метра в обе стороны от канала трубопровода) и люков тепловых камер. В ходе испытаний возможен выброс воды, образование промоин, провалов, в том числе во дворах и на автомобильных дорогах. Многие участки тепловых магистралей проходят под газонами, тротуарами и проезжей частью дорог.

      Обо всех замеченных в период испытаний признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам: 903-543, 903-545, 935-256 (круглосуточно) или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

      11:25, 11 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      47
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

       

       

       

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