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      Пятый книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдет в Удмуртии

      10:02, 11 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      10:02, 11 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      164
      0
      #Ижевск\n#книги\n#Удмуртия\n#фестиваль
      Фото: pixabay.com
      164
      0

      Мероприятие состоится на центральной площади столицы республики с 1 по 3 сентября.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет пятый книжный фестиваль «Читай, Ижевск!». Как сообщают организаторы, мероприятие состоится на центральной площади столицы республики с 1 по 3 сентября.

      Тема ЧИЖа-2017 – «Парк культуры и чтения». В программе фестиваля: публичные читки, вернисажи, выставки «оттепельной» и запрещенной литературы, мелодии духового оркестра, вечерние киносеансы и танцплощадка.

      На детской площадке ребята познакомятся с героями книг, поступками которых вдохновлялись пионеры и комсомольцы, узнают, как проводили свободное время их сверстники, когда не было гаджетов и компьютеров.

      Центральное событие фестиваля – книжная ярмарка, где будут представлены более 20 московских и местных издательств. Также ожидается визит известных писателей из столицы.  

      10:02, 11 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      164
      0
      #Ижевск\n#книги\n#Удмуртия\n#фестиваль

       

       

       

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