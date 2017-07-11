Пятый книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдет в Удмуртии

Мероприятие состоится на центральной площади столицы республики с 1 по 3 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет пятый книжный фестиваль «Читай, Ижевск!». Как сообщают организаторы, мероприятие состоится на центральной площади столицы республики с 1 по 3 сентября.

Тема ЧИЖа-2017 – «Парк культуры и чтения». В программе фестиваля: публичные читки, вернисажи, выставки «оттепельной» и запрещенной литературы, мелодии духового оркестра, вечерние киносеансы и танцплощадка.

На детской площадке ребята познакомятся с героями книг, поступками которых вдохновлялись пионеры и комсомольцы, узнают, как проводили свободное время их сверстники, когда не было гаджетов и компьютеров.

Центральное событие фестиваля – книжная ярмарка, где будут представлены более 20 московских и местных издательств. Также ожидается визит известных писателей из столицы.