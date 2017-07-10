Эту систему внедрят в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника».

Ижевск. Удмуртия. Электронная очередь появится в поликлинике №2 в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, эта система внедряется в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

На сегодняшний день во второй городской поликлинике изменился облик регистратуры: между регистратором и пациентом больше нет стекла. Появился cаll-центр: теперь на поступающие звонки отвечает отдельный специалист, который не занимается пришедшими пациентами.

Кроме того, в поликлинике изменилось отделение медицинской профилактики. Это способствует прохождению диспансеризации за 1 день. Вход в отделение медицинской профилактики стал отдельным, что позволяет разделить потоки больных и здоровых пациентов.

Также «Бережливая поликлиника» реализуется на базе Городской клинической больницы № 7.

Так, в ближайшее время проект начнет реализовываться еще в 22 медицинских организациях Ижевска. Со временем он будет реализован во всех поликлиниках республики.

Наша справка:

В конце 2016 года в Российской Федерации был запущен пилотный проект «Бережливая поликлиника».

Цель пилотного проекта – усовершенствование процессов, направленных на повышение удовлетворенности пациентов, доступности оказываемых услуг, увеличение эффективности и устранение существующих временных, финансовых и иных потерь, а также организация рабочих мест, обеспечивающая безопасность и комфортность работы сотрудников.