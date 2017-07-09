Ранее из-за продолжительных дождей их затопило, и местные жители вынуждены были добираться до своих домов в объезд.

Ижевск. В ижевском микрорайоне Нагорный восстановили движение через плотины пруда. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Ранее из-за продолжительных дождей плотины затопило, и местные жители вынуждены были добираться до своих домов в объезд.

«По данным на 09:00 8 июля, через дорожное полотно двух плотин пруда в микрорайоне Нагорный по улицам Азаматовская и Пихтовая движение восстановлено», - говорится в сообщении ведомства.

На месте перелива в ночь подтопления была организована работа штаба, в состав которого вошли спасатели, представители администрации Ижевска, городских коммунальных служб и Миинприроды. Также на месте работали пункты постоянного наблюдения.

«Угрозы подтопления для территорий жилых домов и строений не было. Эвакуация населения не требовалась», - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работали 23 человека, 12 единиц техники, 4 плавсредства.