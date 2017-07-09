  • $ 60.38 ↑
  • € 68.95 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В ижевском микрорайоне Нагорный восстановили движение через плотины пруда

      15:55, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:55, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      126
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#МЧС России по Удмуртии\n#погода в Ижевске
      Фото: vk.com/izhevsk118
      126
      0

      Ранее из-за продолжительных дождей их затопило, и местные жители вынуждены были добираться до своих домов в объезд.

      Ижевск. В ижевском микрорайоне Нагорный восстановили движение через плотины пруда. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

      Ранее из-за продолжительных дождей плотины затопило, и местные жители вынуждены были добираться до своих домов в объезд.

      «По данным на 09:00 8 июля, через дорожное полотно двух плотин пруда в микрорайоне Нагорный по улицам Азаматовская и Пихтовая движение восстановлено», - говорится в сообщении ведомства.

      На месте перелива в ночь подтопления была организована работа штаба, в состав которого вошли спасатели, представители администрации Ижевска, городских коммунальных служб и Миинприроды. Также на месте работали пункты постоянного наблюдения.

      «Угрозы подтопления для территорий жилых домов и строений не было. Эвакуация населения не требовалась», - уточнили в ведомстве.

      На месте происшествия работали 23 человека, 12 единиц техники, 4 плавсредства.

      15:55, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      126
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#МЧС России по Удмуртии\n#погода в Ижевске

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пользователи соцсетей отреагировали на слова врио главы Удмуртии о ценах «Ижавиа»

      18:29, 04 июля, 2017
      6137

      13 человек погибли в аварии автобуса «Самара – Ижевск» и грузовика в Татарстане

      4389
      08:44, 02 июля, 2017

      Фото потопа в Ижевске, прогноз погоды от синоптиков на июль и страшное ДТП в Африке: что произошло минувшей ночью

      3483
      08:00, 06 июля, 2017

      Участок в Малой Пурге мог достаться экс-зампреду правительства Удмуртии Людмиле Чунаевой

      3289
      12:46, 03 июля, 2017

      Земля из-под аварийных домов в Малой Пурге досталась экс-зампреду правительства Удмуртии

      3047
      10:20, 03 июля, 2017

      Путин отправил в отставку 8 высокопоставленных силовиков

      16:56, 06 июля, 2017
      1321

      Водители Санкт-Петербурга возмутились новыми госномерами с неприличными буквами

      1066
      15:35, 07 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      1010
      12:00, 02 июля, 2017

      Правительство разрешило перевозить детей от 7 лет без автокресел

      1004
      12:50, 04 июля, 2017

      Руководитель МЧС предупредил россиян о погодных катаклизмах в июле

      862
      15:15, 03 июля, 2017

      Во Флориде пилота разбившегося самолета съел аллигатор

      11:55, 07 июля, 2017
      928

      Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

      766
      16:08, 03 июля, 2017

      В сети появилось новое видео iPhone 8

      628
      18:32, 03 июля, 2017

      Кашпировский начал проводить сеансы исцеления в США

      602
      16:29, 05 июля, 2017

      В Баварии в результате ДТП сгорел туристический автобус

      580
      12:00, 03 июля, 2017

      Мультимедиа

      II конференция по развитию производственной системы ООО «КОМОС ГРУПП»

      07 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: молебен против дождя и деньги на ремонт ливневок

      07 июля, 2017

      II конференция по развитию производственной системы ООО «КОМОС ГРУПП»555

      07 июля, 2017