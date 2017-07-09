  • $ 60.38 ↑
  • € 68.95 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Роспотребнадзор Удмуртии поступило 5 жалоб на пекарни, расположенные в домах

      13:45, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:45, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      273
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР
      Фото: pixabay.com
      273
      0

      Жителей не устраивал шум и запахи при производстве хлебобулочных изделий.

      Ижевск. Удмуртия. В Роспотребнадзор Удмуртии поступило 5 жалоб на пекарни, расположенные в домах. Как сообщает пресс-служба ведомства, жителей не устраивал шум и запахи при производстве хлебобулочных изделий.

      «Все обращения рассмотрены. В 5 случаях даны разъяснения, в том числе 1 обращение переадресовано в Государственную жилищную инспекцию», - говорится в сообщении управления.

      По результатам проверок специалисты составили 4 протокола об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП России.

      Также по решению суда была приостановлена работа теплового оборудования в одной из пекарен на 7 суток.

      13:45, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      273
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пользователи соцсетей отреагировали на слова врио главы Удмуртии о ценах «Ижавиа»

      18:29, 04 июля, 2017
      6118

      13 человек погибли в аварии автобуса «Самара – Ижевск» и грузовика в Татарстане

      4384
      08:44, 02 июля, 2017

      Фото потопа в Ижевске, прогноз погоды от синоптиков на июль и страшное ДТП в Африке: что произошло минувшей ночью

      3464
      08:00, 06 июля, 2017

      Участок в Малой Пурге мог достаться экс-зампреду правительства Удмуртии Людмиле Чунаевой

      3277
      12:46, 03 июля, 2017

      Земля из-под аварийных домов в Малой Пурге досталась экс-зампреду правительства Удмуртии

      3041
      10:20, 03 июля, 2017

      Путин отправил в отставку 8 высокопоставленных силовиков

      16:56, 06 июля, 2017
      1319

      Водители Санкт-Петербурга возмутились новыми госномерами с неприличными буквами

      1062
      15:35, 07 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      1010
      12:00, 02 июля, 2017

      Правительство разрешило перевозить детей от 7 лет без автокресел

      1004
      12:50, 04 июля, 2017

      Руководитель МЧС предупредил россиян о погодных катаклизмах в июле

      861
      15:15, 03 июля, 2017

      Во Флориде пилота разбившегося самолета съел аллигатор

      11:55, 07 июля, 2017
      920

      Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

      766
      16:08, 03 июля, 2017

      В сети появилось новое видео iPhone 8

      628
      18:32, 03 июля, 2017

      Кашпировский начал проводить сеансы исцеления в США

      601
      16:29, 05 июля, 2017

      В Баварии в результате ДТП сгорел туристический автобус

      580
      12:00, 03 июля, 2017

      Мультимедиа

      II конференция по развитию производственной системы ООО «КОМОС ГРУПП»

      07 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: молебен против дождя и деньги на ремонт ливневок

      07 июля, 2017

      II конференция по развитию производственной системы ООО «КОМОС ГРУПП»555

      07 июля, 2017