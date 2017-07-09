Жителей не устраивал шум и запахи при производстве хлебобулочных изделий.

Ижевск. Удмуртия. В Роспотребнадзор Удмуртии поступило 5 жалоб на пекарни, расположенные в домах. Как сообщает пресс-служба ведомства, жителей не устраивал шум и запахи при производстве хлебобулочных изделий.

«Все обращения рассмотрены. В 5 случаях даны разъяснения, в том числе 1 обращение переадресовано в Государственную жилищную инспекцию», - говорится в сообщении управления.

По результатам проверок специалисты составили 4 протокола об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП России.

Также по решению суда была приостановлена работа теплового оборудования в одной из пекарен на 7 суток.