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      «Удмуртэнерго» активизирует борьбу с интернет-мошенниками

      15:40, 07 июля, 2017
      15:40, 07 июля, 2017
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      #Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество
      Фото: Удмуртэнерго
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      В результате проведенного мониторинга интернета, специалистами блока безопасности Удмуртэнерго были обнаружены 10 сайтов, предлагающих приобрести индивидуальные приборы учета, способные искажать показания потребленной электроэнергии - так называемые «заряженные» счетчики.

      Ижевск. Удмуртия. Сотрудники филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжают борьбу с сайтами, рекламирующими незаконные способы вмешательства в работу приборов учета. Работа проводится в рамках комплексной программы по борьбе с коммерческими потерями.

      В результате проведенного мониторинга интернета, специалистами блока безопасности Удмуртэнерго были обнаружены 10 сайтов, предлагающих приобрести индивидуальные приборы учета, способные искажать показания потребленной электроэнергии - так называемые «заряженные» счетчики.

      Информация, содержащаяся на указанных сайтах, представляет собой размещенные для общего доступа сведения о том, как занизить данные объемов электропотребления. Данные сведения нарушают запреты, установленные законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

      Энергетики Удмуртэнерго обратились в Прокуратуру Удмуртской Республики с просьбой прекратить работу данных сайтов. Напомним, в первом квартале этого года Первомайский районный суд г. Ижевска уже принял решение о блокировке трех подобных сайтов.

      «Работа по выявлению таких мошеннических сайтов нашими сотрудниками ведется постоянно, - рассказывает заместитель директора по безопасности Андрей Пушин. – Мы и дальше будем проводить работу по выявлению и блокировке интернет ресурсов, зарабатывающих на воровстве электроэнергии. Потенциальным клиентам этих сайтов необходимо помнить об административной и уголовной ответственности за хищение электроэнергии».

      Энергетики напоминают, что потребитель несет ответственность за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии, а наказание за электроворовство регламентируется законами Российской Федерации. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

      В филиале «Удмуртэнерго» призывают жителей республики обратить внимание на важность проблемы и сообщать о случаях рекламы незаконных способов хищения электроэнергии по телефону горячей линии МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00.

      15:40, 07 июля, 2017
      156
      0
      #Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество

       

       

       

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