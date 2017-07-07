В Удмуртии нашли челюсть шерстистого носорога

Животное обитало на Земле 15 тыс. лет назад.

Ижевск. Удмуртия. Житель деревни Сундур Игринского района Николай Сунцов нашел у себя в огороде челюсть шерстистого носорога. Кость больше размеров челюсти обычной лошади в четыре раза, сообщил корреспонденту «Сусанина» сам Сунцов.

«В своей деревне за огородами я нашел эту челюсть. Смотрю - лошадь стоит, подошел к лошади, в четыре раза больше челюсть, чем у нее. Затем обратился к охотоведу нашему, переговорил с ним. Говорю: вот такую челюсть нашел, ладно, говорит, в ближайшее время преподаватели приедут на охоту из института, и покажу им», - сказал Николай Сунцов.

Преподаватели кость забрали, а через некоторое время вернули ее и сообщили, что это челюсть шерстистого носорога.

«Они приехали, я им показал, они сказали: проверим, обследуем, обработаем и скажем вам, чья это челюсть. Через месяц где-то привезли мне, рассказали, что это челюсть шерстистого носорога, который проживал 10-15 тысяч лет назад», - уточнил владелец находки.

Каждый зуб челюсти достигает 9-10 сантиметров. Сейчас кость находится в Игринском краеведческом музее. 15 августа там откроют выставку одного предмета.