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      В Удмуртии нашли челюсть шерстистого носорога

      14:03, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      14:03, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      102
      0
      #Ижевск\n#животные\n#музей\n#Удмуртия
      Фото: vk.com (Игринский краеведческий музей)
      102
      0

      Животное обитало на Земле 15 тыс. лет назад.

      Ижевск. Удмуртия. Житель деревни Сундур Игринского района Николай Сунцов нашел у себя в огороде челюсть шерстистого носорога. Кость больше размеров челюсти обычной лошади в четыре раза, сообщил корреспонденту «Сусанина» сам Сунцов.

      «В своей деревне за огородами я нашел эту челюсть. Смотрю - лошадь стоит, подошел к лошади, в четыре раза больше челюсть, чем у нее. Затем обратился к охотоведу нашему, переговорил с ним. Говорю: вот такую челюсть нашел, ладно, говорит, в ближайшее время преподаватели приедут на охоту из института, и покажу им», - сказал Николай Сунцов.

      Преподаватели кость забрали, а через некоторое время вернули ее и сообщили, что это челюсть шерстистого носорога.

      «Они приехали, я им показал, они сказали: проверим, обследуем, обработаем и скажем вам, чья это челюсть. Через месяц где-то привезли мне, рассказали, что это челюсть шерстистого носорога, который проживал 10-15 тысяч лет назад», - уточнил владелец находки.

      Каждый зуб челюсти достигает 9-10 сантиметров. Сейчас кость находится в Игринском краеведческом музее. 15 августа там откроют выставку одного предмета.

       
      14:03, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      102
      0
      #Ижевск\n#животные\n#музей\n#Удмуртия

       

       

       

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