Это связано с выпадением большого количества осадков, ветром и ухудшением видимости.

Ижевск. В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном осложнении обстановки на дорогах республики. Как сообщили в ведомстве, это связано с выпадением большого количества осадков, ветром и ухудшением видимости.

«Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно при проезде пешеходных переходов и мест массового нахождения людей. Водителям велосипедов и мототранспортных средств следует отказаться от использования двухколёсного транспорта на мокрой дороге», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в плохую погоду водителям следует выбирать скорость и дистанцию до впереди идущих транспортных средств исходя из погодных условий.

«Нужно помнить о том, мокрое покрытие имеет низкие сцепные свойства, что увеличивает тормозной путь транспортных средств», - напоминают в ГИБДД.

Скопления воды на дороге могут привести к потере управления из-за эффекта аквапланирования. Кроме того, лужи могут скрывать и дефекты дорожного покрытия.

Пешеходам необходимо переходить проезжую часть по «зебрам», предварительно убедившись, что водители не только заметили их, но и имеют возможность вовремя остановиться.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными для автомобилистов.

Родителям необходимо позаботиться о безопасности своих детей – цветовая гамма одежды в ненастную погоду должна быть яркой и содержать в себе светоотражающие элементы.