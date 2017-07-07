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      В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном осложнении обстановки на дорогах республики

      12:45, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:45, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      271
      0
      #дороги\n#ГИБДД\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
      Фото: @arzik2
      271
      0

      Это связано с выпадением большого количества осадков, ветром и ухудшением видимости.

      Ижевск. В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном осложнении обстановки на дорогах республики. Как сообщили в ведомстве, это связано с выпадением большого количества осадков, ветром и ухудшением видимости.

      «Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно при проезде пешеходных переходов и мест массового нахождения людей. Водителям велосипедов и мототранспортных средств следует отказаться от использования двухколёсного транспорта на мокрой дороге», - говорится в сообщении ведомства.

      Отметим, что в плохую погоду водителям следует выбирать скорость и дистанцию до впереди идущих транспортных средств исходя из погодных условий.

      «Нужно помнить о том, мокрое покрытие имеет низкие сцепные свойства, что увеличивает тормозной путь транспортных средств», - напоминают в ГИБДД.

      Скопления воды на дороге могут привести к потере управления из-за эффекта аквапланирования. Кроме того, лужи могут скрывать и дефекты дорожного покрытия.

      Пешеходам необходимо переходить проезжую часть по «зебрам», предварительно убедившись, что водители не только заметили их, но и имеют возможность вовремя остановиться.

      В темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными для автомобилистов.

      Родителям необходимо позаботиться о безопасности своих детей – цветовая гамма одежды в ненастную погоду должна быть яркой и содержать в себе светоотражающие элементы.

      12:45, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      271
      0
      #дороги\n#ГИБДД\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии

       

       

       

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