Житель Ижевска продал исторически ценное ружье за 15 тыс рублей

Оно представляет собой образец 1869 года.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска нашел в вещах своих покойных родителей охотничье одноствольное курковое ружье системы Крнка образца 1869 года 20 калибра промышленного изготовления и продал его за 15 тыс. рублей. Инцидент произошел 10 января 2017 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

После мужчину задержали, а ружье изъяли. Суд признал его виновным по части 4 статьи 222 УК России ("Незаконный сбыт огнестрельного оружия") и назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Позже из заключения экспертов стало известно, что ружье очень редкое и является исторической ценностью, а также образцом мастерства ижевских оружеников начала 20 века. Подобного предмета нет ни в одном музее региона.

В связи с этим ружье уже передали на хранение в музей имени Михаила Калашникова.