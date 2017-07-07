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      Житель Ижевска продал исторически ценное ружье за 15 тыс рублей

      09:00, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      438
      0
      #общество\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба музейно-выставочного комплекса имени Калашникова
      438
      0

      Оно представляет собой образец 1869 года.

      Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска нашел в вещах своих покойных родителей охотничье одноствольное курковое ружье системы Крнка образца 1869 года 20 калибра промышленного изготовления и продал его за 15 тыс. рублей. Инцидент произошел 10 января 2017 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
      После мужчину задержали, а ружье изъяли. Суд признал его виновным по части 4 статьи 222 УК России ("Незаконный сбыт огнестрельного оружия") и назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.
      Позже из заключения экспертов стало известно, что ружье очень редкое и является исторической ценностью, а также образцом мастерства ижевских оружеников начала 20 века. Подобного предмета нет ни в одном музее региона.
      В связи с этим ружье уже передали на хранение в музей имени Михаила Калашникова.

      09:00, 07 июля, 2017
      Яна Шамаева
      438
      0
      #общество\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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