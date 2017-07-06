Профилактическое мероприятие проходило с 20 по 30 июня.

Ижевск. В Ижевске выявили более 20 нарушений во время проверки водителей автобусов. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, профилактическое мероприятие проходило с 20 по 30 июня.

В 10 случаях автобусы имели технические неисправности, трижды водители не прошли предрейсовый медосмотр и четыре раза находились за рулем, не используя тахограф.

Отметим, что с начала года в столице республики зарегистрировали 14 ДТП с участием водителей автобусов, в которых пострадали 15 человек.

«Распространенными видами происшествий в последнее время стали падения пассажиров в общественном транспорте и столкновение транспортных средств», - уточнили в ведомстве.