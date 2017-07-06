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      В Ижевске выявили более 20 нарушений во время проверки водителей автобусов

      14:50, 06 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:50, 06 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      174
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#автобус
      Фото: @arzik2
      174
      0

      Профилактическое мероприятие проходило с 20 по 30 июня.

      Ижевск. В Ижевске выявили более 20 нарушений во время проверки водителей автобусов. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, профилактическое мероприятие проходило с 20 по 30 июня.

      В 10 случаях автобусы имели технические неисправности, трижды водители не прошли предрейсовый медосмотр и четыре раза находились за рулем, не используя тахограф.

      Отметим, что с начала года в столице республики зарегистрировали 14 ДТП с участием водителей автобусов, в которых пострадали 15 человек.

      «Распространенными видами происшествий в последнее время стали падения пассажиров в общественном транспорте и столкновение транспортных средств», - уточнили в ведомстве. 

      14:50, 06 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      174
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#автобус

       

       

       

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