Ему исполнился 41 год.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует и.о. министра ЖКХ Удмуртии Иван Маринин. В четверг, 6 июля, ему исполнился 41 год.

Также сегодня поздравления принимают главный санитарный врач республики, руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Матюшина; глава Якшур-Бодьинского района Андрей Леконцев и начальник ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства» Алексей Прасолов.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам счастья, успехов в труде и долгих лет жизни.