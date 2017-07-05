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      Удмуртия в минуту: клещевой энцефалит и сбор денег для сироты

      18:00, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
      18:00, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
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      #ДТП\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#клещи\n#Удмуртия\n#сбор денег\n#погода в Удмуртии\n#смерть\n#проезд\n#Картина дня\n#погода в Ижевске
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      Обзор самых важных и интересных новостей среды, 5 июля.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали собирать деньги для девочки, которая осталась сиротой после страшного ДТП в Татарстане. В аварии у школьницы погибла мама, а папа умер еще задолго до трагедии. Сейчас с девочкой работают психологи.

      Удмуртия в минуту: бесконечный дождь и сбор денег для сироты

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Клещи наступают

      Шесть человек в Удмуртии с начала сезона заболели клещевым энцефалитом. Общее число пострадавших составило почти 10 тыс. человек. Больше всего обратившихся в Ижевске, Можге и Воткинске.

      Безналичный расчет

      У жителей Ижевска появилась возможность платить за проезд в автобусе банковской картой VISA с бесконтактным чипом. Сейчас транспортники тестируют эту услугу. Стоимость проезда при таком виде оплаты будет 18 рублей.

      Не в бровь, а в столб

      Пьяный водитель в Ижевске не справился с управлением и врезался в столб. Авария произошла ранним утром 5 июля на улице Ленина. Автомобилист и его пассажир получили травмы.

      Лета не будет

      В Удмуртии еще как минимум сутки будут идти сильные дожди. Порывы ветра превысят 20 метров в секунду. Жителей региона просят быть осторожными. Из-за непогоды могут обрушиться деревья и рекламные щиты.

      18:00, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
      80
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#клещи\n#Удмуртия\n#сбор денег\n#погода в Удмуртии\n#смерть\n#проезд\n#Картина дня\n#погода в Ижевске

       

       

       

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