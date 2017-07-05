Удмуртия в минуту: клещевой энцефалит и сбор денег для сироты

Обзор самых важных и интересных новостей среды, 5 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали собирать деньги для девочки, которая осталась сиротой после страшного ДТП в Татарстане. В аварии у школьницы погибла мама, а папа умер еще задолго до трагедии. Сейчас с девочкой работают психологи.

Клещи наступают

Шесть человек в Удмуртии с начала сезона заболели клещевым энцефалитом. Общее число пострадавших составило почти 10 тыс. человек. Больше всего обратившихся в Ижевске, Можге и Воткинске.

Безналичный расчет

У жителей Ижевска появилась возможность платить за проезд в автобусе банковской картой VISA с бесконтактным чипом. Сейчас транспортники тестируют эту услугу. Стоимость проезда при таком виде оплаты будет 18 рублей.

Не в бровь, а в столб

Пьяный водитель в Ижевске не справился с управлением и врезался в столб. Авария произошла ранним утром 5 июля на улице Ленина. Автомобилист и его пассажир получили травмы.

Лета не будет

В Удмуртии еще как минимум сутки будут идти сильные дожди. Порывы ветра превысят 20 метров в секунду. Жителей региона просят быть осторожными. Из-за непогоды могут обрушиться деревья и рекламные щиты.